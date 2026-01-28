中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    19:46, 28 一月 2026 | GMT +5

    伊朗总统与沙特王储举行会谈：一致同意致力缓解中东紧张局势

    哈萨克国际通讯社讯）在当前中东局势持续紧张的背景下，伊朗与沙特阿拉伯均表示，愿通过对话降低对抗风险，致力缓解地区紧张局势。

    伊朗总统与沙特王储举行会谈：一致同意致力缓解中东紧张局势
    Фото: x.com/@Saudi_Gazette

    本周二，伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼举行了会谈。据伊朗总统府消息，佩泽希齐扬在会谈中强调，伊斯兰国家的团结与协作是保障地区安全的决定性因素。

    伊朗总统指出，地区局势动荡将损及各方利益，并特别警惕那些旨在破坏安全环境的心理战与政治图谋。同时，佩泽希齐扬表示，德黑兰愿支持一切旨在实现和平与缓和紧张局势的进程，并对穆斯林国家的理解与支持表示感谢。

    沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在会谈中表示，沙特绝不容忍任何针对伊朗的侵略行为，并坚决将缓和局势视为优先事项。据沙特外交部消息，穆罕默德·本·萨勒曼证实，利雅得致力于尊重伊朗伊斯兰共和国的主权，并承诺绝不允许任何方利用沙特的领空或领土对伊朗采取军事行动。

    王储进一步表示，沙特愿与伊朗及地区其他国家开展合作，共同构建持久的和平与安全。

    值得关注的是，此次会谈是在伊朗伊斯兰革命卫队发出相关警告后举行的。周二，伊朗海军政治指挥官副职穆罕默德·阿克巴扎德曾公开表示，若邻国的领土、领空或领海被用于对伊朗发动袭击，伊朗将视这些国家为敌对国。

    与此同时，伊朗的外交斡旋活动仍在密集进行。伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐与卡塔尔首相兼外交大臣谢赫穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼通了电话。

    据塔斯尼姆通讯社报道，双方在通话中一致认为，必须持续开展外交努力以维护地区稳定并降低冲突热度，双方还就进一步扩大双边合作达成了共识。

    【编译：阿遥】

    军事 国际 伊朗
