哈与世行合作成果丰硕 未来六年每年注资10亿美元

朱曼哈林在会谈中强调了哈萨克斯坦与世界银行合作的战略性质，并对世行团队起草这份指引未来六年合作方向的纲领性文件表示感谢。

—我们高度评价与世界银行的伙伴关系。拟议中的新战略将通过专业分析、资金融通和联合倡议，为支持哈萨克斯坦推进结构性改革奠定坚实基础，-他表示。

新战略草案确定的优先方向与哈萨克斯坦社会经济发展战略目标高度契合，重点涵盖提升交通与数字互联互通水平、改善水资源与能源领域服务质量、深化金融市场发展、促进私人投资、强化气候政策以及提高可再生能源占比等关键领域。

据悉，世界银行计划在未来六年内每年向哈萨克斯坦提供最高达10亿美元的资金支持。朱曼哈林表示，这将为增强私营部门活力、完善基础设施建设和提升国家经济竞争力创造更加有利的条件。此外，哈政府与世界银行将继续在“联合经济研究项目”框架下，为各项改革提供系统性分析支持。

会谈中，双方还总结了《2020—2025年合作伙伴战略》的实施成果。在该阶段，双方共实施14个项目，总投资额达42亿美元，其中包括西欧—中国西部国际运输走廊建设、阿拉木图—霍尔果斯公路改造以及灌溉与排水系统现代化升级等重点项目。

世界银行常驻哈萨克斯坦及土库曼斯坦代表安德烈·米赫涅夫指出，尽管过去五年面临包括疫情在内的多重外部挑战，双方的密切协作确保了既定倡议顺利推进并取得实质性成果。

据他介绍，东—西及南—西项目不仅完善了西欧—中国西部交通走廊，也改善了沿线500多万居民的出行条件。数据显示，车辆通行时间缩短三分之二，行驶速度提高两倍，运输成本下降35%，并创造了1200多个长期就业岗位。93%的受访居民表示生活质量显著提升。

在支持中小企业方面，相关项目累计为1000多家企业提供赠款和咨询支持。175家初创企业实现销售收入4100万美元，并吸引1600万美元投资。

在水利基础设施领域，现代化改造项目提升了9.2万公顷土地的水资源利用效率，使包括6万名农户在内的9.4万名用水户受益。763公里灌溉渠道完成翻新，有效促进农业增产和农村就业。此外，世界银行还为哈萨克斯坦农业补贴制度改革提供了专项分析支持。

世界银行代表团在会上通报了后续投资计划，包括为政府和社会资本合作（PPP）项目提供咨询支持，以及扩大对私人投资者的融资额度。代表团特别提到与哈萨克斯坦国家铁路公司合作实施的阿拉木图环城铁路融资项目。

未来合作的重点方向还包括铁路基础设施现代化建设、通过金融机构支持微型和小型企业发展，以及为先进农机设备引进和粮食深加工项目提供融资支持。

【编译：阿遥】