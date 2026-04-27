托卡耶夫与以色列总统举行大范围会谈 聚焦经贸与科技合作

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦与以色列在多个领域的合作由来已久。

—自独立初期起，两国便建立了友好关系。以色列是最早承认哈萨克斯坦主权的国家之一。1993年，双方互设外交代表机构。此后，双边政治对话持续深化，经贸与投资合作也取得了积极成果，-托卡耶夫强调。

托卡耶夫表示，《亚伯拉罕协议》为地区稳定及经贸合作注入了新的动力。

—正如您所知，哈萨克斯坦坚持此前立场。我们认为，有望在不久的将来在阿斯塔纳举行正式加入《亚伯拉罕协议》的仪式。此外，我们也十分重视在人工智能和数字化领域深化合作。今年被确定为哈萨克斯坦的“人工智能和数字化年”，我对此高度关注，-国家元首表示。

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赫尔佐格在发言中指出，哈以伙伴关系正保持良好发展势头。

—哈萨克斯坦在推动包容互鉴与宗教对话方面树立了典范，对此我向您表示感谢。同时，两国在扩大经贸联系和提升贸易规模方面仍有巨大潜力，可以采取务实举措加以推进。特别是，我们有意开通直航航线，这将为商务往来和贸易发展带来积极影响。此外，我们还希望进一步完善双边法律框架。目前，包括避免双重征税协定在内的一系列协议正在推进之中，-他说。

两国元首还就共同关心的地区及国际问题交换了意见。

会谈结束后，双方商定将继续保持高水平政治对话，深化各层级合作，共同推动双边关系迈向更高质量的发展阶段。

【编译：阿遥】