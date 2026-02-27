哈萨克斯坦与塞尔维亚深化战略伙伴关系 聚焦经贸与高科技领域合作

托卡耶夫在致辞中指出，此次访问恰逢两国建交30周年之际，具有重要意义。他表示，塞尔维亚是哈萨克斯坦在欧洲的重要战略伙伴，双方愿进一步巩固和拓展各领域互利合作。当日会谈围绕为双边合作注入新动力的具体路径展开。哈方愿为深化两国协作创造一切必要条件。

托卡耶夫指出，阿斯塔纳与贝尔格莱德之间已建立建设性的政治对话机制，议会间交流持续加强，政府部门及工商界合作稳步推进。目前，已有60多家塞尔维亚企业在哈萨克斯坦开展业务。两国政府间经贸合作委员会运行高效。总统欢迎塞方企业界代表随团访哈，并对日前举行的哈塞商务理事会成果表示肯定，认为将有助于扩大贸易与投资合作。他同时感谢塞方对哈萨克斯坦多项国际倡议的支持。

武契奇对哈方的热情接待表示感谢，并重申贝尔格莱德愿同阿斯塔纳进一步拓展多层次合作。他表示，塞方欢迎哈萨克斯坦企业参与联合项目，尤其是在建筑领域深化合作。塞方愿推动落实哈方提出的多项倡议，并希望尽快解决给予哈萨克斯坦SCAT航空公司第五航权的问题，相信通过共同努力能够取得积极进展。

武契奇还指出，双方在国防工业、人工智能、数据处理中心等领域拥有广阔合作前景，并高度评价哈萨克斯坦在社会经济发展方面取得的成就，称其为全球发展进程中的典范。

会谈期间，双方还围绕双边议程重点问题交换意见，涵盖贸易投资、交通物流、农业、关键矿产资源、数字化、人工智能、建筑及旅游等多个领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】