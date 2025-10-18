专访阿塞拜疆总统阿利耶夫：哈萨克斯坦与阿塞拜疆关系是兄弟情谊与信任的典范

以下为访谈全文：

记者：您即将对哈萨克斯坦进行国事访问。您如何评价当前阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的政治关系？对此次访问有何期待？

阿利耶夫总统：阿塞拜疆和哈萨克斯坦之间的政治关系如今展现出高度的稳固性和互信基础。过去几十年间，我们在兄弟情谊、友好往来与相互支持的历史纽带基础上，依托共同的突厥身份、相似的文化传统和精神价值观，构建了真正意义上的战略伙伴关系与盟友式合作模式。

毫无疑问，双方高层之间持续而建设性的对话，是推动双边合作不断深入的重要动力。这种高层互动为全面拓展国家间联系提供了强劲的政治推动力。

在过去三年里，我将迎来第七次访问哈萨克斯坦。我非常高兴地看到，每一次到访都能亲眼见证哈萨克斯坦的积极发展和新的成果。这些成就体现了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫领导下所实施的目标明确、方向清晰的国家政策，尤其是在推进国家现代化和经济多元化方面取得的实际效果。在此，我愿向整个哈萨克斯坦人民表示祝贺。

同一时期，托卡耶夫总统也六次访问阿塞拜疆。这种往来频率清晰地反映出双方推动全面伙伴关系与战略互动持续深化的共同意愿。此外，定期的沟通机制有助于双方快速处理当前议题，并就合作重点形成协调立场。

借此机会，我还想再次感谢哈萨克斯坦为在被解放的菲祖利市修建以库尔曼哈兹命名的儿童创意中心所作出的贡献。该中心已成为当地重要的文化和教育机构，目前约有一百名儿童在此学习。

多年来，两国建立了扎实的法律与制度合作框架——双方签署了约170份文件，并形成了在政治、经贸、投资、文化及人文等多个领域行之有效的合作机制。其中，今年迎来签署《阿塞拜疆与哈萨克斯坦战略伙伴关系与盟友关系条约》20周年纪念。这一文件为两国在各领域的合作奠定了坚实基础，推动双边关系在过去数年中不断全面扩展。

同时，需要强调的是，两国还建立了最高国家间理事会机制。该机制的首次会议在去年哈萨克斯坦总统对阿塞拜疆进行国事访问期间举行。即将在阿斯塔纳召开的第二次会议，将就双边合作新阶段的前景展开讨论，并研究推动阿塞拜疆－哈萨克斯坦关系迈向更高水平的实际步骤。

两国还在多边框架下保持高效协作，积极在联合国、突厥国家组织、伊斯兰合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议等国际与区域机构中开展互动。双方在国际舞台上保持相互支持，并在许多重大问题上立场一致。

Фото: пресс-служба Администрации Президента АР

记者：近年来，阿塞拜疆与哈萨克斯坦在经贸领域合作取得积极进展。您如何评价两国当前的经贸合作水平？

阿利耶夫总统：阿塞拜疆与哈萨克斯坦的经贸合作范围十分广泛，我们对两国经贸互动的稳步增长表示满意。两国持续推进一系列共同倡议，不断扩大在不同经济领域的合作。这一进展是双方坚持有目标的国家政策、企业界之间积极对话以及共同致力于构建互利合作关系的直接成果。

目前，约有250家带有哈萨克斯坦资本的商业机构在阿塞拜疆注册运营，这既体现了对阿塞拜疆投资环境的高度信任，也为进一步深化经济合作奠定了坚实基础。

双边贸易也呈现出明显的上升趋势。2024年，两国贸易额达到4.7亿美元；2025年1月至8月期间，这一数字已达到5.47亿美元，比上一年同期增长了三倍以上。这一增长主要得益于双方高效利用“中间走廊”潜力，并持续推进交通和物流基础设施现代化进程。

与此同时，双方的投资合作水平也在提升：阿塞拜疆对哈萨克斯坦的投资额已达2.25亿美元，而哈萨克斯坦对阿塞拜疆的投资则为1.36亿美元。这些数据表明，两国都对构建长期伙伴关系和实现可持续发展有着强烈兴趣。

Фото: пресс-служба Администрации Президента АР

记者：两国在交通物流、油气合作以及绿色能源领域的协作备受关注。您如何评价在这些领域的合作进展？“中间走廊”对两国意味着什么？目前通过阿克套港和阿利亚特港提升运输效率正在采取哪些措施？

阿利耶夫总统：交通与物流合作是阿塞拜疆与哈萨克斯坦战略协作的重要方向，为两国经济增长和区域市场融合创造了新机遇。随着基础设施持续发展以及运输和关税机制的优化，两国具备了进一步扩大货运规模的有利条件，也为深化双边关系提供了现实支撑。

当前，两国在这一领域的互动取得显著成果。2024年，阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间的过境运输量超过350万吨，同比增长20%。在这一过程中，“中间走廊”发挥了关键作用，为两国提供了稳定高效的运输通道。

2022年，在阿克套市，阿塞拜疆、哈萨克斯坦和土耳其签署了《2022—2027年中间走廊发展与运营路线图》，文件明确提出三国将同步推进交通与物流基础设施升级，优化操作流程，吸引更多货物流量，形成统一关税政策，完善物流中心网络，并推动解决一系列关键任务。

在重点项目方面，阿塞拜疆与哈萨克斯坦正在推进里海海底光纤通信线路建设。该项目于2025年3月在巴库正式签署，计划于2026年底完工，有助于加强两国之间的数字互联互通。

在油气领域，阿塞拜疆国家石油公司SOCAR与哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunaiGaz）签署了每年150万吨哈萨克斯坦石油经阿克套—杰伊汉路线过境的协议。2024年，双方又签署了分阶段提高过境量并降低关税的补充协议。

为提高阿克套港和阿利亚特港的运输效率，两国正实施基础设施升级计划，并更新运输设备，使“中间走廊”进一步巩固其作为欧亚关键物流走廊的地位。

在工业合作方面，双方在造船行业的合作同样具有重要意义。

绿色能源合作也是双边议程中的重要组成部分。2024年，阿塞拜疆、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦签署了一系列战略协议和谅解备忘录，旨在推动能源系统互联互通和可再生能源发展。这些倡议反映了三国共同致力于可持续发展和绿色技术转型的态度。

Фото: Kazinform

记者：您如何评价突厥国家组织在推动阿塞拜疆与哈萨克斯坦关系发展中的作用？

阿利耶夫总统：突厥国家组织在加强阿塞拜疆与哈萨克斯坦的兄弟合作方面发挥着重要作用，为深化政治对话、扩大经贸合作和推动人文交流提供了有效平台。

该组织于2009年在阿塞拜疆的纳希切万成立，成立以来对推动突厥各国之间的合作和凝聚力作出了重要贡献。去年，首届非正式峰会在舒沙举行，近期第十二次突厥国家元首峰会在加巴拉举行。在这些高层会议上，两国围绕组织框架下的合作重点进行了深入讨论，并签署了相关宣言文件，推动突厥国家组织的发展，加强突厥世界的团结，并不断提升其在政治、经济和安全领域的综合实力，使其逐步成为国际舞台上的重要力量。

在人文与教育领域，两国在突厥国家组织框架内的合作具有系统性和持续性。双方共同开展了广泛的文化交流项目，包括举办艺术节、展览、文学之夜、会议等，同时推动学术机构与教育机构之间的互动。

在机构合作方面，国际突厥学院运作良好，在推动研究、加强科研及教育联系方面发挥着重要作用。两国还在突厥文化和遗产基金、突厥国家议会大会（TURKPA）等机制下保持紧密合作，这再次体现了阿塞拜疆与哈萨克斯坦之间高度的互信。

我还想特别强调1926年在巴库举行的第一届突厥语言学者大会的历史意义。该大会成为推动突厥语言、文化与团结的重要里程碑。明年将迎来这一历史性会议召开100周年，突厥国家组织计划举行纪念活动，这将是再次凝聚突厥国家精神纽带的重要契机。

Фото: пресс-служба администрации Президента АР

记者：两国在文化与人文交流方面合作密切。您如何看待目前双方在这一领域的互动？

阿利耶夫总统：正如我此前所强调的，阿塞拜疆与哈萨克斯坦的人民由悠久的历史、文化、宗教和共同价值观所联系。文化联系的加强对拉近两国人民的情感距离、巩固兄弟情谊具有重要意义。

2023年，哈萨克斯坦文化日活动在阿塞拜疆成功举办；2024年，阿塞拜疆文化日活动在哈萨克斯坦举行。这些互访交流活动体现了两国之间文化合作的积极发展，有助于促进双方文化传统的互鉴与融合。

我也十分高兴地看到，阿塞拜疆出版了哈萨克斯坦文学代表人物之一——科梅尔·托卡耶夫短篇小说集《夜间枪声》的阿塞拜疆语版本，这不仅是文学交流的一部分，也象征着精神文化层面的深层互动。

此外，2023年在巴库举办了纪念科梅尔·托卡耶夫100周年和米尔·贾拉勒·帕沙耶夫115周年的国际会议，为学术界与文化界的交流提供了平台。

Фото: пресс-служба Администрации Президента АР

记者：近年来，里海水位下降问题日益突出。阿塞拜疆与哈萨克斯坦在应对这一生态挑战方面如何协调行动？

阿利耶夫总统：目前，里海正面临一系列严峻的生态挑战，其中水位下降问题尤为突出。水位快速下降不仅构成生态风险，也带来经济层面的潜在威胁。在2022年第六次里海峰会上，我特别提出了里海生态平衡遭破坏的问题，但遗憾的是，局势在此后仍继续恶化。如今，水位下降速度在加快，原因不仅限于气候变化。

在这种背景下，各里海沿岸国家必须加强合作，建立有效的信息共享机制，开展科学研究，并制定协调一致的措施，以减轻生态变化带来的影响。

里海水位下降以及相关生态变化，直接影响地区生物多样性与生态系统的稳定性，因此需要各方共同采取行动，实施生态保护与修复举措。

此外，阿塞拜疆、哈萨克斯坦及其他沿岸国家应当积极在区域与国际框架下推广保护里海的倡议。在跨国生态风险不断增加的背景下，里海不仅是自然资源，更是对我们共同责任意识与合作能力的现实检验，只有通过联合行动，才能实现有效应对。

【编译：达娜】