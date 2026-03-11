哈萨克斯坦与塔吉克斯坦之间的《同盟关系条约》获批

据他介绍，该协议由两国元首于2024年8月24日签署。

- 塔吉克斯坦是哈萨克斯坦重要且可靠的战略伙伴。近年来，得益于两国领导人的政治意愿，哈萨克斯坦与塔吉克斯坦的关系提升到了新的高度。高层和高级接触已成为常态，两国总统互访频繁。此外，两国议会间关系也显著促进。政府间委员会每年举行会议。两国已建立直接联系。哈萨克斯坦与塔吉克斯坦战略伙伴关系的主要领域之一是贸易和经济合作，目前该领域正稳步发展。哈萨克斯坦是塔吉克斯坦三大贸易伙伴之一。自2021年以来，两国贸易额持续超过10亿美元。目前，两国政府的目标是将这一数字提升至20亿美元。-阿什克巴耶夫说。

哈萨克斯坦第一副外长表示，两国目前在交通运输物流、农业和工业等领域开展联合项目合作。

- 《同盟关系条约》将从法律上巩固与塔吉克斯坦已建立的互动水平，并为拓展新的合作领域奠定坚实的政治和法律基础。在当前地缘政治不稳定的形势下，条约条款的实施也将有助于加强区域稳定。作为两国同盟关系的有力佐证，我们可以注意到，塔吉克斯坦去年签署了《21世纪中亚发展友好睦邻合作五方条约》。由此，哈萨克斯坦正与大多数中亚国家建立盟友关系。这符合哈萨克斯坦外交政策构想的目标和宗旨。-他说。

【编译：小穆】