西哈州与中国国家能源集团签署三方合作路线图

期间，双方举行了联合项目实施三方路线图的签署仪式。

CHN ENERGY业务涵盖煤炭生产、发电、化工、运输和物流等整个工业周期，其综合结构使其具备实施大型投资项目的全流程能力。

会谈中，双方围绕能源设施建设进行了交流，内容涉及包含绿色能源元素的项目，以及在哈萨克斯坦引进新技术解决方案的问题。

签订的路线图包括技术咨询、最佳场地选择、初步可行性研究，以及确定联合融资模式等方面的规划。

双方一致认为，该项目有望成为中国在西哈州实施投资项目的试点模式，为拓展后续合作创造更多可能。未来合作将优先考虑稳定性、安全性以及新技术发展等因素。

托列哈利耶夫指出，此类合作完全符合国家元首在能源和引资领域所确立的国家政策优先方向，并表示该地区已准备好为项目提供全面的行政和组织支持。

据此前报道，托列哈利耶夫与中国商界代表举行多场会谈，并签署了多个双边合作备忘录。

【编译：阿遥】