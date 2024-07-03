哈萨克斯坦总统托卡耶夫与中国国家主席习近平出席联合新闻发布会

托卡耶夫总统对习近平主席应邀对哈萨克斯坦进行国事访问表示由衷感谢。托卡耶夫总统表示：

- 您的此行是哈中关系史上的一件重大历史事件，是两国合作迈上新台阶的重要体现。我全力支持这一美好愿景。中国是我们的友好邻邦、盟友，以及永久性全面战略伙伴。在这方面，两国拥有共同的价值观和立场，这一关系有着深厚的历史根基。

托卡耶夫总统回顾了两国紧密的贸易和人文联系的发展历史，并对其光明的前景充满信心。他指出：

- 我们的民族在丝绸之路的起点上建立了深厚的友谊和团结。历史上，中国从未对哈萨克人民造成任何伤害，而是给予了帮助。我们两国一直保持着紧密联系和真诚的友谊，这一传统将延续下去。

托卡耶夫总统强调了两国在各领域深化合作的决心，并指出此次会谈的成果是两国多方面合作的有力证明。他表示：

- 哈萨克斯坦和中国的稳固政治关系在互信和支持的精神中不断发展。两国之间没有任何未解决的问题。因此，我们决心共同努力，进一步加强在贸易经济、科技和文化人文领域的合作。习近平主席和我刚刚签署了联合声明，文件全面涵盖了两国关系的成就和未来计划。中国是哈萨克斯坦的主要贸易伙伴。去年两国之间的双边贸易额达到410亿美元。未来，我们将进一步扩大贸易往来，我们有足够的潜力来实现这一目标。中国也是我们的主要外国投资者之一。过去15年，中国向哈萨克斯坦投资了近250亿美元。

托卡耶夫还指出，去年中国对哈萨克斯坦的投资额增长了16%，达到了18亿美元。

- 目前，两国正共同实施价值145亿美元的45个项目，总共有超过4700家中资企业在哈萨克斯坦运营。我们强调了进一步实施互利投资项目的重要性，特别是在能源、基础设施、农业、制造业、金融、交通、航空航天和IT领域。哈萨克斯坦准备为有意进入我们市场的中国公司提供良好条件。- 总统说。

托卡耶夫认为，有必要有效地实施已启动的大规模能源项目。他表示：

- 目前，哈萨克斯坦正在建设石化厂，并对奇姆肯特炼油厂进行现代化改造。“哈萨克斯坦-中国”石油管道的输送能力也在提高。这些项目很快将为我们的经济做出贡献。在此次访问期间，哈萨克斯坦-中国企业家理事会召开了会议，并签署了一系列投资协议。

托卡耶夫总统指出，与中国国家主席之间的双边会谈，强调了在交通物流领域加强合作的必要性。此外，还讨论了习近平主席在阿斯塔纳提出的全球“一带一路”倡议和跨里海国际运输走廊框架内的合作问题。他表示：

- 去年，通过铁路运输的货物量增长了22%，达到了2800万吨，这是一个创纪录的数字。连云港、“霍尔果斯-东大门”和西安的无水港项目的实施大大增强了我们的交通物流能力。目前，“阿亚阔孜-巴赫特” 第三条跨境铁路的建设正在积极推进。今天，我们通过视频连线参加了跨里海国际运输走廊的货物运输启动仪式，这一走廊将为欧亚大陆的交通物流关系带来新的动力。

此外，托卡耶夫总统指出，他与习近平主席讨论了加强农业合作的问题。他表示：

- 在这个领域，我们已经成功实施了一些联合项目。我们特别重视在农业中应用智能系统、合理利用水资源以及深加工农产品。在这方面，我们有意利用中国的经验和技术，共同实施具体的投资项目。去年，哈萨克斯坦对中国的农产品出口翻了一番，达到了10亿美元。我们表示有意增加对中国市场的优质天然肉类、油料和粮食作物的出口。哈萨克斯坦准备将对中国的粮食出口增加到200万吨。我对习近平主席支持这一领域的合作表示感谢。

哈萨克斯坦总统表示，两国在科学和教育领域的合作也在不断加强。目前，有超过4000名哈萨克斯坦学生在中国的高等院校学习。他说道：

- 哈萨克斯坦非常重视技术人才的培养，这得到了中国合作伙伴的大力支持。我们同意进一步发展这一领域的合作。在习近平主席访问期间，我们见证了两件历史性事件。首先是在阿斯塔纳国际大开设了北京语言大学分校。其次，我们与习近平主席同意在哈萨克斯坦开办第二个“鲁班工坊”。这一重要项目将为我们培养高素质专业人才提供机会。在中国高等院校求学的哈萨克斯坦学生人数显著增加。我们还特别讨论了增加政府奖学金数量以及在哈萨克斯坦开设中国顶尖技术大学分校的问题。

托卡耶夫还表示，在会谈中，他们特别关注了加强文化人文联系和旅游领域的合作。他说：

- 在此次访问框架内，我们在北京设立了哈萨克斯坦文化中心，同时在阿斯塔纳设立了中国文化中心。这是加强双边关系的一个非常重要的步骤。我相信这些举措将使我们的人民在文化上更加接近彼此，促进相互友谊和睦邻关系。除此之外，我们还同意在两国范围内定期举办文化活动。我还特别要指出，哈萨克斯坦和中国公民现在可以享受两国之间的免签证制度，这一制度的实施给我们的公民带来了实际的好处，特别是对两国边境地区的居民、企业家、游客、青年和外国合作伙伴有利。今年三月，我们在北京隆重开幕了“哈萨克斯坦在中国的旅游年”。明年，将在哈萨克斯坦实施“中国在哈萨克斯坦的旅游年”。今天达成的协议将进一步加强两国关系，为我们的人民谋福利。

哈萨克斯坦总统指出，他与中国国家主席习近平就地区和全球议程上的关键问题交换了意见。他表示：

- 我们在这一方面有着相似的立场，双方强调了进一步加强多边外交的必要性。两国在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议框架内的合作取得了成功发展。此外，我们还同意进一步发展中亚-中国对话。我们在通过和平手段解决全球争端、稳定地缘政治局势以及加强全球安全与和平方面有着共同的立场。

最后，托卡耶夫总统对今天的会谈结果给予了高度评价。他说：

- 哈萨克斯坦和中国之间的关系始终处于高水平。通过这次会谈，我们迈入了两国合作的新阶段。我希望在“黄金三十年“框架内，我们能够成功实现高目标和任务。每一项协议都是为了确保两国的稳定和安全发展，提高人民的福祉。

中国国家主席习近平表示，会谈在温馨友好的氛围中进行，并取得了富有成效的成果。他说：

- 我们就一系列重大问题达成了共识。中哈两国签署了联合声明，明确了合作的优先方向。在我们的参与下，签署了涉及贸易经济、交通物流、能源、农业、科技和文化人文等领域的一系列政府间和部门间文件。这些文件将为两国关系的高水平发展注入新的动力。

习近平对中哈两国在改革和发展的道路上共同前进、相互支持的优良传统表示肯定，并表示双方将继续巩固互信，协调国家发展战略，维护彼此利益。他说：

- 在“一带一路“倡议框架内，我们将继续开展高水平合作，并努力在具体领域取得新成果。我们设定了在短期内将双边贸易额翻一番的新目标。我们同意在贸易经济、投资、工业化、交通和能源等领域不断加强合作，积极实施贸易经济合作计划。我们还将加快跨里海国际运输走廊和两国间第三条跨境铁路的建设。此外，我们致力于在主要矿产资源、可再生能源、科技创新、航空航天和数字化领域实现新的发展。

习近平还指出，中哈两国在联合国、上海合作组织和“中国-中亚”等多边平台上建立了紧密的合作关系。他表示支持哈萨克斯坦加入金砖国家，并强调哈萨克斯坦在全球治理中作为中等强国的作用日益增强，对哈萨克斯坦在全球治理中作出应有贡献充满信心。

根据此次高级别会谈结果，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平签署了联合声明。

根据此前报道，在两国元首的见证下，哈中双方代表团签署了31项重要协议。

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

Фото: Kazinform

【编译：达娜】