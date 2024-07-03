哈中元首签署联合声明和31项重要协议

此外，两国元首的见证下，双方代表团签署了以下31项重要协议。

1. “阿玛纳特”党与中国共产党之间的交流合作备忘录；

2. 哈萨克斯坦和中国政府间经贸合作方案实施路线图；

3. 哈萨克斯坦和中国政府间技术经济合作协议；

4. 哈萨克斯坦交通部与中国国家发展和改革委员会之间关于扩大哈中跨境铁路的谅解备忘录；

5. 哈萨克斯坦交通部和中国交通部关于创新技术和信息系统领域，以及建立国际道路运输许可证制度的相互理解与合作备忘录；

6. 哈萨克斯坦交通部与中国商务部之间关于促进基础设施和工程建设领域合作的谅解备忘录；

7. 哈萨克斯坦工业和建筑部与中国商务部之间关于加强清洁能源技术所用具有战略意义的矿物领域合作的谅解备忘录；

8. 哈萨克斯坦科学和高等教育部与中国教育部之间关于中文教育领域合作协议；

9. 欧亚国立大学与天津职业大学之间关于联合开设“鲁班工坊”的相互谅解备忘录；

10. 哈萨克斯坦农业部与中国海关总署之间关于从哈萨克斯坦出口至中国的肉用牛的兽医要求和动物健康保护的议定书；

11. 哈萨克斯坦贸易和一体化部与中国海关总署之间关于相互交付货物的监管和安全领域合作问题的谅解备忘录；

12. 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与中国国家航天局之间关于国际月球科研站的合作与相互谅解备忘录；

13. 哈萨克斯坦文化和信息部与中国国家广播电视总局之间的广播电视领域合作备忘录；

14. 哈萨克斯坦总统事务管理局“哈萨克斯坦总统广播电视综合体”与中国中央广播电视总台（China Media Group）之间的相互谅解备忘；

15. 哈萨克斯坦交通部与中国发展和改革委员会之间关于建立增加和发展跨里海国际运输方向货物运输的合作工作机制的谅解备忘录；

16. 哈萨克斯坦贸易和一体化部与中国国家市场监督管理总局之间关于合格评定领域合作问题的谅解备忘录；

17. 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与中国工业和信息化部之间的合作备忘录；

18. 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部与中国国家国际发展合作署之间相互谅解和促进高科技领域项目的备忘录；

19. 哈萨克斯坦央行与中国人民银行数字货币领域谅解和合作备忘录；

20. 哈萨克斯坦战略规划和改革署国家统计局与中国国家统计局之间的统计领域合作与相互谅解备忘录；

21. 哈萨克斯坦文化和信息部与中国中央广播电视总台（China Media Group）之间的合作备忘录；

22. 哈萨克斯坦旅游和体育部与中国中央广播电视总台（China Media Group）之间的合作备忘录；

23. 哈萨克斯坦总统事务管理局“哈萨克斯坦总统广播电视综合体”与人民日报社之间的相互谅解和合作备忘录；

24. 阿斯塔纳国际金融中心与中国中国中央广播电视总台（China Media Group）之间的相互谅解备忘录；

25. 哈萨克斯坦总统直属哈萨克斯坦科学院与深圳大学之间的合作创建联合实验室协议；

26. 哈萨克国立农业研究大学与中国农业大学和大禹节水集团股份有限公司之间关于建立哈萨克斯坦-中国沙漠地区高效用水国际实验室的协议；

27. 哈萨克国立农业研究大学与中国兰州大学之间关于共同建立哈萨克斯坦智慧农业中心的协议；

28. 阿尔法拉比哈萨克国立大学与中国西北工业大学之间关于通过微小卫星进行科学研究和人才培训领域的相互谅解协议；

29. 哈萨克农业科技大学、北哈萨克斯坦大学和沙卡热姆大学与中国西北农林科技大学之间关于共同建立哈萨克斯坦-中国农业科教中心的协议；

30. 关于协助实施哈萨克斯坦质量检测实验室装备项目的合同；

31. 哈萨克斯坦能源部与中国石油天然气集团之间关于进一步深化能源领域战略项目合作的框架协议。

据此前报道，中国国家主席习近平2日上午飞抵阿斯塔纳，开始对哈萨克斯坦进行为期3天的国事访问。访问框架下，中国国家主席将出席在阿斯塔纳举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫亲赴机场迎接贵宾的到来。在机场的欢迎仪式上，几名哈萨克斯坦儿童用中文为中国国家主席演唱了歌曲，并表达了欢迎。

3日上午，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府举行隆重仪式，热烈欢迎中华人民共和国主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问。随后，两国元首举行了小范围和大范围会晤。

【编译：小穆】