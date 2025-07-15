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    20:52, 15 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦与中国将合作建设尿素工厂

    哈萨克国际通讯社讯）中国国家主席习近平对哈萨克斯坦进行国事访问框架下，哈萨克斯坦能源部、哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas/KMG）、中国石油天然气集团有限公司（CNPC）和阿克托别州州政府之间签署了关于建设尿素工厂的投资协议。

    Кентауский трансформаторный завод
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    据能源部称，该项目将成为哈萨克斯坦与中国在石化领域最大的合资项目之一。这是两国战略伙伴关系的生动体现，旨在实现国家经济多元化，发展农工业综合体，并加强粮食安全。

    该文件的签署是对项目实施相关关键问题达成协议的法律延续：原材料供应、项目前期工作的完成、可行性研究的启动，以及阿克托别经济特区内土地的分配。

    该项目计划在哈萨克斯坦Zhanazhol天然气加工厂落实。该天然气处理厂将作为原材料供应基地，计划每年供应高达6亿立方米的商用天然气。 

    该项目预计生产能力为80万吨/年，项目投资约为12.5亿美元，预计项目建设期将创造3000个新的工作机会，工厂投产运营后约创造400个新的工作岗位。

    能源部指出，目的实施将为哈萨克斯坦国内天然气化工发展、粮食安全保障和出口潜力提升做出重要贡献。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 投资 能源 哈萨克斯坦与中国 工业
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
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