哈萨克斯坦与中国将合作建设尿素工厂

据能源部称，该项目将成为哈萨克斯坦与中国在石化领域最大的合资项目之一。这是两国战略伙伴关系的生动体现，旨在实现国家经济多元化，发展农工业综合体，并加强粮食安全。

该文件的签署是对项目实施相关关键问题达成协议的法律延续：原材料供应、项目前期工作的完成、可行性研究的启动，以及阿克托别经济特区内土地的分配。

该项目计划在哈萨克斯坦Zhanazhol天然气加工厂落实。该天然气处理厂将作为原材料供应基地，计划每年供应高达6亿立方米的商用天然气。

该项目预计生产能力为80万吨/年，项目投资约为12.5亿美元，预计项目建设期将创造3000个新的工作机会，工厂投产运营后约创造400个新的工作岗位。

能源部指出，目的实施将为哈萨克斯坦国内天然气化工发展、粮食安全保障和出口潜力提升做出重要贡献。

【编译：小穆】