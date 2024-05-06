在哈萨克斯坦 如何及时缴纳道路违章罚款？

如何在线查询交通罚款？

有多种方法可以在线查询交通罚款，其中最高效快捷的是以下几种：

1、哈萨克斯坦电子政务网站eGov.kz

使用车牌号查询。可以看到汽车是否存在违章及其处理状态，还可以缴纳罚款。

2、哈萨克斯坦法律统计委员会信息系统

这是另一家可以通过车牌号在线查询违章情况的门户网站。需要输入纳税识别号码、社保号和罚款日期。

3、哈萨克斯坦国家邮政（Kazpost）

按车牌号查询罚款的另一种方式。首先需要创建账户，登录即可检查是否存在罚款。需要输入社保号、护照号、车牌号。也可以在线缴纳罚款。

还能在线查询哪些罚款？

1、是否违反移民法。例如对在哈境内逾期居留或违反外国公民就业规定的处罚。

2、是否有滞纳金。例如对不缴纳财产税、土地税等行为的处罚。哈萨克斯坦法律规定的其他行政处罚。

如何缴纳罚款？在哈萨克斯坦缴纳行政罚款有几种不同方式。

1、通过电子政务网站在线支付

先在网页授权，进入“交通和道路安全”页面，选择“罚款”，然后输入纳税识别号码或车牌号。页面将显示是否存在罚金、罚金状态以及支付按钮。用户可以通过银行卡或电子钱包支付，也可以使用Qamqor电子服务付款。

2、通过哈萨克斯坦国家邮政支付

可以通过国家邮政办事处缴纳罚款，线上或线下邮局均可办理。线下办理需向业务员提供纳税识别号码或车牌号，确认金额，用现金支付。也可以通过其他方式付款。例如使用电子汇款系统，但需要了解支付罚款的必要条件，确认详细信息和付款金额。付款时务必提供正确的纳税识别号码或车牌号。此外，必须按时缴纳罚款，避免产生滞纳金或其他处罚。

如何减免交通罚款？

2023年1月1日起，哈萨克斯坦规定罚单开出后7日内缴纳罚款，可以减免50%罚金。但车主需要检查罚单是否适用减免，可以通过电子政务网站、各大银行APP、哈萨克斯坦国家邮政办事处核实。同时需要确保罚款属于减免范围。减免不适用于：酒后或吸毒后驾驶；时速超过限速40公里/小时；闯红灯；法律规定的其他情况。