    12:54, 02 10月 2025 | GMT +5

    Telegram创始人在阿斯塔纳宣布成立人工智能实验室

    哈萨克国际通讯社讯）于10月2日在阿斯塔纳召开的Digital Bridge 2025国际科技论坛全体会议上，Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫宣布在哈萨克斯坦成立一所人工智能实验室。

    Павел Дуров, ИИ
    Фото: Акорда

    - 我非常高兴地宣布，今天我们在 Alem.ai大楼 正式启用一所专门的人工智能实验室。首先，我们将推进Telegram与哈萨克斯坦人工智能部启动的超级计算集群之间的联合项目。这项技术将使超过十亿人能够在确保机密性、透明性和高效性的条件下使用人工智能功能。我们希望哈萨克斯坦的超级计算集群能成为这一网络的首个大型算力供应商。 - 他说。

    值得一提的是，本届Digital Bridge论坛以 “Generative Nation” 为主题，吸引了全球科技界的高度关注。论坛将持续至10月4日，涵盖人工智能、区块链、教育科技等多个领域，期间将举办创业大赛、技术展和颁奖典礼，吸引了数百家初创企业和众多国际投资者参与。

    论坛云集了众多国际科技领军人物，包括Telegram创始人兼首席执行官帕维尔·杜罗夫、Sinovation Ventures及01.AI首席执行官李开复、斯坦福大学研究员兼谷歌研究总监彼得·诺维格、G42 International首席执行官曼苏尔·易卜拉欣·阿尔-曼苏里、斯坦福大学教授伊利亚·斯特布拉耶夫，以及来自全球高科技领域的其他知名代表。

    正在哈萨克斯坦进行正式访问的匈牙利总统塔马什·舒约克也出席了论坛。

    【编译：达娜】

     

    首都 人工智能
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
