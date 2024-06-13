总穆夫提：古尔邦节旨在传播仁爱慈善的价值观

根据哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局发布的消息，新闻发布会上，总穆夫提呼吁国内各地的商界人士，在古尔邦节期间，不要人为抬高牲畜价格，尽可能多的考虑国民的，特别是低收入人群的社会收入情况，以更加优惠的价格向社会提供肉制品。

- 我们是一个将善良和同理心视为优秀品质的民族，自古以来就坚持着行善和帮助周边受难者的传统，成长过程中的教育让我们将接受感谢和长辈的祝福作为一种幸运。哈萨克人有句古话：“你的善行终将造福于你自己”。而先知穆罕默德也曾指出：“谁满足了他兄弟的需要，真主就会满足他的需要。谁解除了穆斯林的一处悲伤，安拉就会解除他的一处悲伤” 。因此在节日之际，我呼吁全国所有企业家考虑到人民的社会状况，提供最优惠的价格，不要提高牲畜的价格，对食品给予尽可能多的折扣。- 总穆夫提说。

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总穆夫提还表示，庆祝古尔邦节的主要目的，就是在穆斯林社区中传播和塑造相互仁爱、慷慨、慈善和知足的道德价值观。

- 让我们在真主恩典之光闪耀的幸福时刻，为我们的人民行善，并接受人民的感谢和祝福。- 总穆夫提呼吁到。

根据此前报道，由于月相的变化，哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局宣布今年的古尔邦节由6月17日变更为6月16日，因此哈萨克斯坦劳动和社会保障部也对节日日历安排进行了变动。

【编译：木合塔尔·木拉提】