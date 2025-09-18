托卡耶夫总统在第八届世界和传统宗教领袖大会闭幕式上发表讲话

国家元首指出，不同文化和文明的代表已连续几天聚集在哈萨克斯坦首都。

- 尽管我们的嘉宾们宗教信仰各异，但他们的愿望和意图无疑是一致的。大会最终的宣言就清楚地证明了这一点。这份文件反映了共同的想法和建议。总的来说，这正是本次论坛的精髓。我们见证了一场基于尊重和荣誉的建设性对话。最重要的是，宗教领袖们展现了他们为追求共同利益而携手合作的意愿。-总统说。

托卡耶夫认为，平衡、建设性的对话才是真正智慧的体现。

- 你们为全世界树立了远见卓识和审慎行事的典范。在地缘政治动荡频发的艰难时期，这一点尤为重要。论坛表明，发展宗教与文化间的互动，加强合作，共创全人类美好未来，在当今时代具有重要意义。在全体会议、分论坛、保护宗教场所和宗教象征的特别会议、专家圆桌会议，以及青年宗教领袖论坛上，与会者提出了许多宝贵的想法和建议。你们强烈谴责破坏性趋势和暴力，探讨了解决当前危机的可能性，并探讨了克服社会不平等和构建包容性社会的途径。大会特别关注生态、可持续发展，以及新技术和人工智能对人类生活的影响等问题。我在大会开幕式致辞中指出，宗教外交在加强国际对话与信任方面发挥着重要作用。我很高兴你们也认同这一立场。-他说。

哈萨克斯坦总统认为，在世界发生剧烈变化的时代，宗教领袖应该成为所有人道德美德和人文价值观的灯塔。

- 在这两天的时间里，各位就大会工作的主要方向和未来议程达成了共识，并体现在联合最终宣言中。我呼吁所有论坛参与者，以及亲善大使积极推广这份宣言的理念。我完全支持各位向大会秘书处提出的建议，即制定一份关于宗教领袖在应对气候变化中的作用的文件，并从宗教和人文主义的角度制定负责任地使用人工智能的普遍原则。在这方面，我想特别指出联合国不同文明联盟会议。-他说。

国家元首随后指出，保护宗教场所对于维护历史古迹、文化多样性和人类精神遗产极为重要。

- 在哈萨克斯坦举办此类活动表明，这个问题在中亚地区具有重要意义。青年宗教领袖论坛指出，年轻一代努力保持连续性，继续走对话与相互理解的道路。这意味着世界拥有未来。专家圆桌会议认识到，在广泛理解精神外交潜力方面，科学与宗教教义的协同作用至关重要。我认为，应该将这一方向作为国际合作的一部分予以加强。大会讨论了宗教领袖发出共同声音，呼吁和平共处，而不是中立的政治立场。这样，就能为建立一个新的、更稳定、更公正的世界秩序做出重大贡献。-总统说。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦全力支持各层次跨宗教和跨文化对话，并寻求扩大大会作为全球辩论平台的影响力。

- 我们将继续扩大大会秘书处与联合国机构和其他组织的伙伴关系网络。我们将组织一系列活动来推广大会的理念。我们的国际合作伙伴、青年、专家和志愿者组织将参与其中。和平是我们最重要的财富。这是所有国家、民族和宗教共同拥有的非常重要的价值观。事实上，和谐与稳定是繁荣未来不可动摇的保障。你们正在这条道路上努力前行。今天的会议可以说是对此的生动体现。总而言之，大会取得了成功。我谨向各位表示诚挚的感谢。我相信，我们在追求崇高目标过程中的团结将不断加强。-哈萨克斯坦总统说。

据此前报道，9月17日，世界与传统宗教领袖第八次大会在哈萨克斯坦首都独立宫正式开幕，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席开幕式并致辞。

此外， 大会通过了《阿斯塔纳和平宣言》。

Фото: Акорда

