哈萨克斯坦粮食在第七届中国粮食交易大会展出

消息称，此次展会吸引了超过2000名来自中国及世界各国的领先粮食企业、物流公司、科研机构和金融机构的参会者。展会现场还举办了与中国潜在进口商、贸易商，以及行业协会的洽谈活动。

大会不仅展示出口机遇，更展现了全球农业食品行业的最新趋势。尤其是，谷物加工领域的创新解决方案、新型谷物收获设备以及用于食品生产的农业和食品设备均在大型平台上进行了展示。

Фото: ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі

食品合同公司北京办事处在哈萨克斯坦农产品进入中国市场过程中发挥着桥梁作用，帮助农产品出口商建立业务联系、寻找销售渠道和合作伙伴。这些支持将有助于哈萨克斯坦企业在中国站稳脚跟，并有助于哈萨克斯坦树立可靠的优质粮食供应国的稳定形象。

此前，在食品合同公司代表处的协助下，哈萨克斯坦农业企业向中国合作伙伴供应饲料粉和葵花籽油。

【编译：小穆】