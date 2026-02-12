叶列娜·热巴金娜在多哈击败郑钦文 豪取九连胜晋级八强

两位选手此前大约每年交手一次。2022年和2023年，热巴金娜曾分别在温布尔登和北京赛场击败郑钦文；2024年在利雅得的比赛中，郑钦文占据上风。上赛季双方未曾碰面：郑钦文未能参加年终总决赛，而热巴金娜则夺得赛季总决赛冠军。

首盘失利后强势反击

比赛首盘，郑钦文通过精准的边线进攻和频繁上网压制给热巴金娜制造了不小压力。在关键的第五局，热巴金娜未能扭转局势，最终以4:6丢掉首盘。

进入第二盘后，热巴金娜调整战术，逐渐掌控比赛节奏。她在第四局实现破发，并稳固住自己的发球局，以6:2扳回一盘。

决胜盘鏖战近两个半小时

决胜盘中，热巴金娜一度掌握主动，但在5:3领先时未能把握住首个发球胜赛局机会。随后她顶住压力，在第二个赛点兑现胜利，以4:6、6:2、7:5结束这场耗时2小时27分钟的较量。

下一轮，热巴金娜将与19岁的加拿大选手维多利亚·姆博科争夺半决赛席位。姆博科在上一轮以6:3、3:6、7:6（7:5）击败俄罗斯选手米拉·安德烈耶娃，此前还淘汰了维拉·兹沃娜列娃和玛丽·布兹科娃。双方此前交手记录显示，热巴金娜以2:1领先。

本届Qatar Open-2026赛事总奖金为4,088,211美元，单打冠军奖金为38.5万美元，双打冠军组合将分享11万美元。

值得一提的是，本赛季热巴金娜状态出色。1月31日，她刚刚夺得2026年澳大利亚网球公开赛冠军，为新赛季开局奠定了良好基础。

【编译：木合塔尔·木拉提】