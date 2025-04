哈萨克斯坦歌手在美国再获殊荣

这位年轻的音乐才女在过去三年间已在美国全国性比赛中赢得了超过10项大奖。

在此次比赛中,阿德利娜带来了三首作品:《白海鸥》(Ақ Шағала)由努尔格萨·特列恩迪耶夫创作;《我的侯爵先生》(Mein Herr Marquis,选自《蝙蝠》)由约翰·施特劳斯创作;以及艾米·比奇的《I send my heart up to thee》。

- 这是对我个人和团队努力的认可。目前我已经开始为明年5月在芝加哥举办的CS Vocal Competition——全美最重要的声乐比赛之一做准备。 - 阿德利娜谈到自己的比赛感受时说。

值得一提的是,阿德利娜自2018年起便崭露头角。在意大利举办的Open International Auditions国际学术声乐比赛中,她凭借出色表现荣获由“节日与竞赛”协会主席克里斯蒂安·卡罗切蒂颁发的特别奖。同年,她在圣雷莫青少年国际音乐比赛(Sanremo Junior)中成为获奖者。今年年初,阿德利娜以一曲《夜莺》(Булбул)赢得了美国国际声乐比赛的冠军。

【编译:达娜】