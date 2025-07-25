哈萨克斯坦代表队在国际物理奥林匹克竞赛中斩获五枚奖牌

据教育部消息，本届奥赛吸引了来自90个国家的400多名优秀学生参赛。哈萨克斯坦再次跻身优胜者行列，获得两枚银牌和三枚铜牌。获奖学生包括：

- 阿米尔别克·阿扎特别科夫，阿斯塔纳纳扎尔巴耶夫菁英学校11年级学生；

- 别卡瑟勒·叶卢拜，阿拉木图纳扎尔巴耶夫菁英学校12年级学生；

- 阿米尔·普申巴耶夫，阿斯塔纳“光谱”国际学校12年级学生；

- 努尔古丽·叶根别尔根诺娃，阿斯塔纳NURORDA学校-中学10年级学生；

- 阿图尔·金，阿斯塔纳“光谱”国际学校12年级学生。

Фото: Министерство просвещения РК

团队的学术指导为哲学博士、苏莱曼·德梅雷尔大学助理教授萨马特·马克苏托夫，以及国际奥赛获奖者阿利舍尔·叶尔克巴耶夫。

值得一提的是，国际物理奥林匹克竞赛自1967年起举办，是全球最具权威的学科竞赛之一（国际科学奥林匹克竞赛）。

哈萨克斯坦自1997年以来持续参加IPhO，期间国家队赢得数十枚奖牌，展现了其高水平的备赛能力和科研潜力。

Фото: Министерство просвещения РК

此前，我们曾报道哈萨克斯坦学生在全球最具声望的奥林匹克竞赛中获得6枚奖牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】