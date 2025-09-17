12:45, 17 9月 2025 | GMT +5
托卡耶夫：在后世俗时代，宗教再次成为社会与政治生活的重要因素
（哈萨克国际通讯社讯）在后世俗时代，宗教正在重新成为社会和政治生活中的重要因素。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在世界与传统宗教领袖第八次大会上发表讲话时作出上述表示。
总统指出，所有主要宗教传统都倡导仁爱、公正、关怀邻人和热爱和平等普世价值，并强调哈萨克斯坦始终秉持这一立场。因此，他明确表示，哈萨克斯坦坚决反对将宗教用于为暴力、极端主义和仇恨辩护。
- 当下，许多思想家常常提到后世俗时代的到来。在这一阶段，宗教重新成为社会和政治生活的重要因素。我们的大会也努力紧跟时代步伐。因此，我们将加强宗教界与学术界、专家群体之间的对话。精神智慧与专家知识的结合，有望为全球和区域层面的重大问题找到有效解决方案。 - 托卡耶夫总统指出。
此前，总统在大会致辞中指出，哈萨克斯坦正在推进大规模经济改革。
值得一提的是，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。
【编译：达娜】