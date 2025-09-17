托卡耶夫：在后世俗时代，宗教再次成为社会与政治生活的重要因素

总统指出，所有主要宗教传统都倡导仁爱、公正、关怀邻人和热爱和平等普世价值，并强调哈萨克斯坦始终秉持这一立场。因此，他明确表示，哈萨克斯坦坚决反对将宗教用于为暴力、极端主义和仇恨辩护。

- 当下，许多思想家常常提到后世俗时代的到来。在这一阶段，宗教重新成为社会和政治生活的重要因素。我们的大会也努力紧跟时代步伐。因此，我们将加强宗教界与学术界、专家群体之间的对话。精神智慧与专家知识的结合，有望为全球和区域层面的重大问题找到有效解决方案。 - 托卡耶夫总统指出。