托卡耶夫总统：哈萨克斯坦正在推进大规模经济改革

- 近年来，哈萨克斯坦在推进经济改革方面开展了大规模工作。我在国情咨文中提出的计划将进一步推动这一进程。当前，我们正在建设国家新的工业格局。能源和公共基础设施已经开始逐步实现现代化。哈萨克斯坦是连接东西南北的重要大陆走廊，因此我们将特别致力于提升交通和过境潜力。 - 国家元首指出。

托卡耶夫总统强调，将特别重视开启新的投资阶段，并支持公民的创业精神。

在这一进程中，国家已着手改善投资环境和营商氛围。在推动国家经济发展的过程中，我们不仅将调动国家的财政资源，还将努力吸引重大投资。然而，我们最宝贵的财富始终是人。正因如此，国家已采取一系列综合性措施，旨在增强人力资本。支持教师、医生、科学家、工程师以及青年群体的机制已提升到新的水平。 - 总统表示。

托卡耶夫还提到，今年哈萨克斯坦宣布为“工人职业年”。

- 这一决定体现了勤劳文化在社会中的重要意义。我们正在大力投入新学校建设，发展高等教育、科学、体育和创意产业，推动医疗和社会保障体系的现代化。同时，为提高社会的生态文化水平，采取了多方面措施。去年启动的全国性行动——“清洁的哈萨克斯坦”，已有数百万同胞参与其中。所有这些举措，都是在建设一个公正、清洁、安全、强大、数字化的哈萨克斯坦——一个负责任公民的国家、机遇与进步的国家之路上的重要方向。 - 国家元首说。

此前，总统在大会致辞中提议制定宗教领袖应对气候变化作用的联合文件。

值得一提的是，世界与传统宗教领袖第八次大会17日在阿斯塔纳独立宫开幕，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席并致辞。大会吸引了来自约60个国家的100多个代表团参加，包括全球各大宗教的精神领袖、国际组织代表、专家学者及社会活动家。本次论坛主题为“宗教对话：迈向未来的协同”，期间将通过分会场形式探讨多项重要议题。9月18日，第二届青年宗教领袖论坛将在独立宫举行。

【编译：达娜】