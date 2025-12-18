托卡耶夫总统在东京会见日本—哈萨克斯坦议会友好联盟代表

会谈中，托卡耶夫总统高度评价了日哈议会友好联盟在加强双边关系中发挥的积极作用，并将其视为巩固哈日互利合作的重要机制。

—哈萨克斯坦高度重视与东京开展全方位合作。目前，两国议会间对话不断深化，各层级交往日益频繁。在经贸和投资领域，双边关系正焕发新的活力。-托卡耶夫总统指出。

Фото: Ақорда

托卡耶夫总统还强调了日本在哈萨克斯坦经济中的重要地位。

—日本是哈萨克斯坦的主要投资者之一。去年，双边贸易额已达到20亿美元，占日本与中亚五国贸易总额的70%以上。此外，双方在交通物流、能源、农业等领域均有具体合作项目。今天，我与德仁天皇会晤，就医疗卫生、水资源管理等议题深入交换了意见。事实上，两国合作前景极其广阔。两国在教育科研、文化艺术以及旅游体育领域也保持着密切合作。今年大阪世博会期间，双方共同纪念了哈萨克伟大诗人、思想家阿拜·库南拜吾勒诞辰180周年。-托卡耶夫说。

此外，托卡耶夫总统指出，哈日两国在多项重大国际议题上立场相近。

—在联合国及其他国际组织框架下，我们在维护世界和平、推动核裁军等问题上始终相互支持。哈方高度重视“中亚+日本”峰会这一地区合作机制。在随后与日本首相高市早苗女士的会谈中，我们将进一步探讨相关议题。相信这些磋商将有助于深化政治对话，为经贸合作和人文交流开辟新路径，造福两国人民。-托卡耶夫说。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

根据此前报道，托卡耶夫总统于12月18日至20日对日本进行正式访问。

托卡耶夫总统17日晚飞抵东京，开始对日本进行正式访问。

18日早晨，托卡耶夫总统会见了日本天皇德仁，双方进行了亲切的会晤，天皇还为总统举办了皇室招待会。

根据计划，总统还将会见日本首相高市早苗，以及与日本商界代表举行会晤，并将出席“中亚-日本”峰会。

【编译：阿遥】