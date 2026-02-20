索菲娅·萨莫杰尔基娜在冬奥会女子单人滑比赛中位列第十 创个人最佳成绩

比赛中，萨莫杰尔基娜第13位出场。为支持这位哈萨克斯坦选手，2026年冬奥会冠军米哈伊尔·沙伊多罗夫以及哈萨克斯坦国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金亲临现场观赛并加油助威。

Фото: Сәли Сабыров

在自由滑环节，萨莫杰尔基娜以音乐剧《日落大道》为背景音乐完成整套节目，成功完成了包括三周卢茨接单周后外点冰跳和三周萨霍夫跳在内的高难度技术组合。最终，她在技术分方面获得73.77分，节目内容表现分为65.22分。

此前，在短节目比赛中，萨莫杰尔基娜获得68.47分。两项成绩相加，她以207.46分的总成绩位列最终排名第十位。这一成绩也刷新了她此前于2021年创造的个人最高纪录205.67分。

Фото: Kazinform

比赛结束后，米哈伊尔·沙伊多罗夫和国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金专程来到赛场，向萨莫杰尔基娜献上鲜花并表达祝贺。同时，两人还借此机会向刚刚庆祝生日的运动员送上诚挚祝福，并对她在奥运赛场上的表现给予高度评价。

【编译：木合塔尔·木拉提】