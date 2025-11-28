“在哪挣钱就在哪交税” 总统指示大幅提升第四级预算独立性

托卡耶夫指出，自2018年引入第四级预算以来，已向乡村级下放25种税费种类，新《预算法》又新增了常见矿产开采税。截至目前，乡村级预算年收入已增长四倍，突破1300亿坚戈，成效明显。但多数乡村仍高度依赖区级和省级财政转移支付，部分地区因人口规模和经济结构差异导致预算差距过大。

总统强调，国家已将大部分稳定税源下放到地方尤其是区级，这是正确方向，但对真正意义上的地方自治预算支持仍显不足。他尖锐指出：

“不少企业在乡村赚钱、用乡村劳动力，却把税交给注册地所在的城市或区。必须坚持‘在哪干活、挣钱，就在哪交税’的基本原则。政府要研究平衡办法，至少让一部分收入留在当地。”

为此，他当场下达明确任务：

法人财产税、个人所得税的部分比例应通过区级追加转移支付形式划拨至第四级预算； 政府须将上述措施与正在制定的“地区标准体系”相结合，有效缩小地区间差距； 对生态环境严重受损的居民点，排污罚款的部分收入理应直接进入当地预算，“居民完全有这个权利”； 政府要研究对各级预算从国库提取资金设置合理上限，防止过度依赖上级拨款。

托卡耶夫最后强调，系统完善税费和预算流程是政府当前最重要的工作方向之一，必须持续推进，确保国家政策更加透明、高效、公正。

【编译：木合塔尔·木拉提】