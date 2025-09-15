世卫组织在刚果（金）开展埃博拉疫苗接种工作

世卫组织14日发布公报说，此轮接种覆盖一线医务人员以及确诊病例的密切接触者，首批400剂埃博拉疫苗已经运抵“疫情震中”布拉佩，未来几天将有约4.5万剂疫苗陆续运抵刚果（金）。

本月4日，刚果（金）政府宣布开赛省暴发埃博拉疫情，这是自1976年以来刚果（金）第16次发生埃博拉疫情。

据世卫组织介绍，埃博拉病毒可引起埃博拉病毒病，该病主要通过接触病患或被感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物等感染，临床症状包括发热、腹痛腹泻、出血、肝肾功能受损等，病死率较高。

非洲疾病预防控制中心主任让·卡塞亚5日对媒体表示，此次埃博拉疫情由扎伊尔型病毒引发，这一病毒传播力强、致死率高，疫情形势令人非常担忧。

非洲疾病预防控制中心首席顾问恩加希·恩贡戈11日在一场线上记者会上说，开赛省已有4个卫生区出现疑似病例。目前刚果（金）已报告68例疑似病例。

恩贡戈说，此次疫情对刚果（金）公共卫生系统构成“重大威胁”。检测结果显示，这是一次新的人畜共患病溢出事件，与十多年前曾在该地区暴发的埃博拉疫情并不直接相关。

世卫组织非洲区域办事处官员帕特里克·奥蒂姆12日在瑞士日内瓦召开的记者会上表示，刚果（金）的确诊病例已升至25例，其中14例死亡。新增确诊病例出现在距离布拉佩70公里外的地区，显示疫情可能进一步扩散。

他说，如果在未来两周内采取适当措施，有可能控制疫情，但实现难度较大。他呼吁国际社会加强对刚果（金）政府及其合作伙伴的支持。

世卫组织评估认为，当前疫情带来的总体公共卫生风险在国家层面为“高”，在区域层面为“中等”，在全球层面为“低”。奥蒂姆和恩贡戈均表示，疫情存在跨境传播风险，距开赛省较近的安哥拉可能首当其冲。

世卫组织表示已与刚果（金）周边10个国家当局合作，启动防控准备评估并制定应急计划。