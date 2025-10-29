芬兰总统斯图布在马克苏特·纳里克巴耶夫大学发表演讲

斯图布此次访问MNU，是他以芬兰总统身份对哈萨克斯坦进行首次正式访问的一部分。演讲中，他分享了对哈芬两国合作潜力、法治原则的重要意义以及中等强国在当今国际格局中作用的看法，并介绍了芬兰哲学中体现坚毅与自信精神的“西苏”（Sisu）理念。

—我与大学生们探讨了世界秩序的变化，因为正是新一代将在这一变化进程中发挥决定性作用。我们必须始终坚守诚信、主权和独立等核心价值。-斯图布强调。

芬兰总统的此次演讲被认为是哈萨克斯坦在国际舞台上影响力不断提升的体现。这一趋势与总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫倡导的开放、互信与公正的世界秩序理念密切相关。正是在托卡耶夫总统的倡议下，此类高层对话得以实现，并进一步提升了哈萨克斯坦的国际声誉。

Фото: gov.kz

MNU董事会主席塔勒哈特·纳里克巴耶夫感谢芬兰总统的到访与交流机会，并表示相信此次演讲将激励学生们在学术与科研领域取得新的成果。

哈萨克斯坦科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克、大学教职员工、学术专家、芬兰代表团成员以及国内外媒体记者出席了此次活动。斯图布总统还与学生们进行了现场互动，回答了他们提出的问题。

—这场演讲非常精彩。芬兰总统分享了他对公共服务、双边关系以及世界发展方向的独到见解。我尤其赞同他提出的——要善于抓住每一个机遇的建议。-MNU学生阿里汗·伊谢克舍夫表示。

值得一提的是，法国总统埃马纽埃尔·马克龙、德国前总理奥拉夫·朔尔茨以及荷兰前首相、现任北约秘书长马克·吕特此前也曾在该校发表演讲。

【编译：阿遥】