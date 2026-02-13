哈萨克斯坦在残疾人公路自行车亚锦赛首日斩获1金4银1铜

在男子B级（视障组）26.8公里双人个人计时赛中，基里尔·伊柳凯维奇（功率员）与格莱布·布鲁森斯基（领骑员）以33分04秒的成绩获得银牌；另一对哈萨克斯坦组合纳依勒·叶尔穆罕别特（功率员）与鲁斯兰·阿利耶夫（领骑员）以34分22秒完赛，摘得铜牌。该项目金牌由韩国组合以32分50秒的成绩获得。

女子B级双人个人计时赛同样传来捷报。朱丽德兹·凯纳若娃（功率员）与安热拉·索洛维耶娃（领骑员）在26.8公里赛程中骑出38分48秒的成绩，夺得冠军。阿纳斯塔西娅·卡劳斯（功率员）与波琳娜·布拉奇科娃（领骑员）以40分34秒获得银牌，泰国组合以43分16秒获得铜牌。

在C4级个人计时赛中，哈萨克斯坦选手帕维尔·巴边科以43分45秒的成绩完赛，收获银牌。该组别金牌和铜牌分别由阿联酋选手（38分11秒）和乌兹别克斯坦选手（45分55秒）获得。

此外，哈萨克斯坦选手别热克·哈尔特拜在H2级个人计时赛中获得银牌。这是哈萨克斯坦历史上首次在亚洲锦标赛手摇自行车（Handcycle）项目中获得奖牌。手摇自行车是残奥会正式比赛项目之一，运动员使用由手臂驱动曲柄的专用三轮自行车参赛，主要面向下肢功能障碍或脊髓损伤运动员。

据悉，本届亚洲残疾人公路自行车锦标赛吸引了来自10个国家的50余名顶尖残疾人运动员参赛。2月13日，哈萨克斯坦代表团将继续参加大组赛（Road Race）的角逐，争夺更多奖牌。

【编译：阿遥】