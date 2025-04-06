迪玛希在阿克套海边盛典上倾情献唱 观众热烈欢迎万众欢呼

作为当晚文化盛典的特别嘉宾，迪玛希以其极具穿透力的嗓音和真挚的表演震撼全场。成千上万前来观演的市民以热烈掌声和不绝于耳的“Dimash”呼声表达对这位世界级歌手的喜爱与支持。据悉，本场演出共吸引约10万名观众到场，场面空前盛大。

演出现场，迪玛希也深情回应观众的热情。

- 我的亲人们，阿克套的父老乡亲，我由衷感谢你们的敬意与厚爱。正如哈萨克民族的古语所言：即便是远道而来的孩童，白发长者亦当起身致敬。你们的热情是我莫大的荣幸，我深深鞠躬感谢！

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

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迪玛希还称曼格斯套人民是自己的“同乡”，并表达了对家乡人民的敬意和感激之情。他在舞台上的真情流露再次拉近了他与观众之间的情感距离。

据此前报道，4月5日晚，“阿克套——突厥世界文化之都”年度项目正式拉开帷幕。托卡耶夫总统为此专门致贺信，祝贺阿克套获此荣誉，并向全国人民传达团结与文化传承的重要意义。

【编译：达娜】