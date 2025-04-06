中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:21, 06 四月 2025 | GMT +5

    迪玛希在阿克套海边盛典上倾情献唱 观众热烈欢迎万众欢呼

    哈萨克国际通讯社讯）在“阿克套——突厥世界文化之都”年度庆典开幕之夜，哈萨克斯坦著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮登上位于里海之滨的主舞台献唱，现场观众反响热烈。

    Димаш Құдайберген Ақтаудағы гала концертте
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    作为当晚文化盛典的特别嘉宾，迪玛希以其极具穿透力的嗓音和真挚的表演震撼全场。成千上万前来观演的市民以热烈掌声和不绝于耳的“Dimash”呼声表达对这位世界级歌手的喜爱与支持。据悉，本场演出共吸引约10万名观众到场，场面空前盛大。

    演出现场，迪玛希也深情回应观众的热情。

    - 我的亲人们，阿克套的父老乡亲，我由衷感谢你们的敬意与厚爱。正如哈萨克民族的古语所言：即便是远道而来的孩童，白发长者亦当起身致敬。你们的热情是我莫大的荣幸，我深深鞠躬感谢！

    Димаш Құдайберген Ақтаудағы гала концертте
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform
    Димаш Құдайберген Ақтаудағы гала концертте
    Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

    迪玛希还称曼格斯套人民是自己的“同乡”，并表达了对家乡人民的敬意和感激之情。他在舞台上的真情流露再次拉近了他与观众之间的情感距离。

    据此前报道，4月5日晚，“阿克套——突厥世界文化之都”年度项目正式拉开帷幕。托卡耶夫总统为此专门致贺信，祝贺阿克套获此荣誉，并向全国人民传达团结与文化传承的重要意义。

    【编译：达娜】

    标签:
    文化 突厥 曼格斯套州 迪玛希 阿克套
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读