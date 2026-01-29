哈萨克斯坦登记在册媒体数量超过5000家

文化和信息部表示，2025年成为该国媒体领域推进系统性改革、完善制度建设和强化职业标准的重要一年，媒体行业整体发展呈现出制度化、规范化趋势。

消息指出，支持本国纸质媒体发展是2025年的重点方向之一。根据哈萨克斯坦总统于2025年7月18日签署的相关法律，新版《税法典》正式引入优惠条款，对本国周期性纸质出版物的销售额适用10%的增值税优惠税率。

此外，2025年，文化和信息部还制定并推进了多项立法草案，包括《就网络平台和大众媒体问题对哈萨克斯坦共和国部分立法文件进行修改和补充的法律草案》，以及《就网络平台和大众媒体问题对〈哈萨克斯坦共和国行政违法法典〉进行修改和补充的法律草案》，旨在完善数字媒体和网络平台监管框架。

在国际合作方面，哈萨克斯坦媒体产业同样取得积极进展。文化和信息部表示，2025年哈方与多国开展了多项大型联合项目：与土耳其合作完成了100集电视剧《重返的希望》（《Қайта оралған Үміт》），与中国联合拍摄了首部哈中合拍电视剧《我在伊犁等你……》（《Іледе күтемін…》），并与俄罗斯合作制作了8集剧情电视剧《鳄鱼》（《Аллигатор》）。

【编译：达娜】