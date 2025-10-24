哈萨克语科普项目势在必行：语言学家呼吁社交媒体内容本土化

在阿斯塔纳举办的“BOOKFEST-2025”书展期间，比巴热斯与读者见面并举办了一场关于词源学的讲座。他以“Qazaq Bubble”科普项目为例，分享了推动科学普及和学术研究的经验。该项目由志愿者青年发起，致力于以通俗易懂的方式传播语言学、生物学、历史学、天文学等领域的知识，已成为社交媒体上的知名科普平台。

“‘Qazaq Bubble’项目始于2020年5月，旨在用简单明了的语言解析科学话题，并坚持以哈萨克语呈现内容。最初我们专注语言学领域，自去年起扩展至多学科内容。随着时间的推移，项目吸引了越来越多的读者，社交媒体账号的关注度显著提升。”比巴热斯介绍道。

他还探讨了哈萨克语、突厥语族及钦察（Kipchak）语的历史，强调区分传说与事实的重要性，并特别解析了“女人（әйел）”和“阿拉木图（Алматы）”两个词的词源，以澄清相关误解。

“媒体和社交平台上常出现对哈萨克语词汇含义的误读。例如，有人认为‘女人（әйел）’意为‘奴婢’，甚至声称该词直到1927年才进入哈萨克语。这些观点完全错误。词汇的含义和用法会随时间演变，但‘女人（әйел）’从未带有贬义。早在1927年之前，阿坎·塞里（Ақан сері）和阿拜（Абай）的作品中已多次使用该词，表达对女性的尊重。”

比巴热斯引用两位文学巨匠的诗句为证：

阿坎·塞里写道：“应敬重女性，谨慎言辞；若凝视佳人，眼神流转，令人心动。”

（Әйелді сыйлау керек ескеріп біз,

Оларға айту керек орынды сөз.

Жақсы әйелге көз салып бір қарасаң,

Алып кете жаздайда қиғаштап көз.）

阿拜则写道：“丈夫怒言，妻子柔声劝慰，

共坐一堂，怎会重蹈旧日恩怨？”

（Ері ашу айтса, әйелі басу айтып,

Отырса, бұрынғыдай жау бола ма?）

比巴热斯强调：“在哈萨克社会中，‘女人（әйел）’始终象征高贵的伴侣和女性身份。”

Фото: Ерсін Шамшадин/Kazinform

关于“阿拉木图（Алматы）”的词源，他指出该词争议颇多。部分人士主张应使用“Alma-Ata”作为标准名称，甚至曾建议正式更改城市名称。对此，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫也曾公开表态。

比巴热斯认为，这些争议源于对哈萨克语研究的深度不足。

“一些社会活动人士称‘阿拉木图（Алматы）’中的‘ы’音破坏了哈萨克语的语音节奏，认为是半元音。这种看法缺乏依据。哈萨克语经国内外学者深入研究，‘阿拉木图（Алматы）’的词源已明确：由‘苹果（Алма）’与后缀‘-ты’组合而成，意为‘苹果丰饶之地’。类似的地名如‘Ноғайты, Өлеңті, Шідерті’等比比皆是。因此，近期关于某些哈萨克语词汇起源的争论毫无必要，关键在于科学的依据。年轻人应多阅读学术成果并在网络传播。最重要的是，科普项目应全面转向哈萨克语。”他呼吁道。

目前，比巴热斯正在攻读博士学位，研究课题为《库曼法典》，并持续探索词汇的起源历史。

此外，在Marwin/Meloman书店举办的“BOOKFEST-2025”书展上，历史学家扎克斯勒克·萨比托夫（Жақсылық Сәбитов）分享了金帐汗国历史，导演雷纳特·巴勒哈巴耶夫（Ринат Балғабаев）探讨了纪录片创作经验。作家巴扬哈利·阿利姆扎诺夫（Баянғали Әлімжанов）发布了面向儿童的诗集《400首甜美童谣》（400 тәтті тақпақ）。

【编译：木合塔尔·木拉提】