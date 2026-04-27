旅华哈萨克斯坦留学生在北京研讨宪法改革议题

（哈萨克国际通讯社讯）以“哈萨克斯坦共和国宪法改革”为主题的圆桌会议4月25日在位于中国首都北京的哈萨克斯坦文化中心举行。活动由在华哈萨克斯坦学生协会发起，并在哈萨克斯坦驻华使馆及北京哈萨克斯坦文化中心支持下举办。

哈萨克斯坦驻华使馆参赞海尔詹·叶尔马诺夫，以及哈萨克斯坦文化和信息部所属北京哈萨克斯坦文化中心副主任塔兰特·翁加罗夫出席活动并致辞。

与会嘉宾表示，青年群体积极参与国家改革议题讨论具有重要意义，旅居海外的哈萨克斯坦青年学生展现出高度的社会责任感和公民意识。

Фото: Берик Табынбаев / Kazinform

活动期间，来自中国多所高校的哈萨克斯坦学生及博士研究生围绕宪法改革相关议题作专题报告。在华哈萨克斯坦学生协会主席、清华大学学生沙迪·阿尔达别尔根诺夫分析了议会体制结构性调整；来自中国外交学院的阿里汗·迈巴斯则重点介绍了新版宪法框架下个人数据保护问题。

在社会经济改革方面，阿尔斯兰·别尔德别克与达雅娜·巴亚赫梅托娃围绕财产权制度变化及修宪对不同社会群体的影响进行了分析。阿克巴彦·叶尔兰克孜则就医疗财政保障及家庭价值观建设发表看法。

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此外，谢尔然·谢里科夫与然达尔别克·莫尔达舍夫围绕法律主权、公民责任等议题展开讨论。与会者认为，在建设“以人为本”国家治理模式过程中，坚持国家法律优先地位、强化公民责任意识尤为关键。

讨论中，多位发言人指出，当前改革旨在推动国家治理效能与公民权利保障之间实现更高水平平衡。宪法不仅是国家法律体系的根基，也是界定国家与人民权利义务关系的重要社会契约。

会议最后，主办方向各位发言人赠送纪念品。与会代表一致表示，青年群体广泛参与政治与社会议题讨论，对国家未来发展具有重要现实意义，新一代青年也将成为落实宪法改革成果、推动现代哈萨克斯坦建设的重要力量。

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【编译：达娜】