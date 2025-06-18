迪玛希在“中亚－中国”峰会文化活动中登台献唱

这首《荆棘王冠》原为哈萨克斯坦作曲家乌勒克潘·若尔达索夫创作的作品《Кім екен》（意为“谁”），迪玛希最早在2017年于阿斯塔纳的个人演唱会上演唱了这首歌曲。

在本次峰会文化活动筹备期间，中国中央广播电视总台（CGTN）还邀请迪玛希参与其专题节目，以“中亚－中国文化对话”为主题发表演讲。在节目中，迪玛希讲述了他对中国文化的初印象以及与中国国家主席习近平首次见面的难忘经历。

- 尊敬的阿斯塔纳市民、亲爱的观众朋友们，我们是命运相连的邻国。只要我们保持团结、和睦与繁荣，我相信我们的未来会更加光明。 - 迪玛希在讲话中表示。

他回忆道，年轻时对中国的印象主要来源于成龙、李小龙以及功夫电影，而真正到中国工作和生活之后，才深切感受到中国人民的热情好客、细致和勤劳。

迪玛希指出，哈中两国同属亚洲国家，文化传统和家庭教育有许多相似之处，比如敬老尊贤、礼貌待人等观念。此外，两国人民都高度重视知识、文化与科学，这些共同价值观进一步拉近了彼此的距离。

他特别提到2017年习近平主席访问阿斯塔纳期间，自己受邀在欢迎仪式上演唱，其中就包括在中国文化中地位极高的《茉莉花》。

- 这首歌并非人人都能演唱，能够获准演唱是一种莫大的荣誉。我尽全力将其演绎到最好。演出结束后，习近平主席走过来与我握手，感谢我并祝贺我在中国及国际上的成绩，他还鼓励我继续努力，说“我永远祝你成功” - 他说。

迪玛希坦言，这是一次令他倍感荣幸的经历，也是一种责任和激励。

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迪玛希还强调，自己始终愿意为民族的荣耀和国家之间的文化交流贡献力量，希望中哈之间的友谊长存，文化纽带更加紧密。

【编译：达娜】