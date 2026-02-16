比比萨拉·阿萨乌巴耶娃战胜国际象棋界第12位棋后

阿萨乌巴耶娃在个人社交媒体上表示，她在比赛中击败了这位世界冠军，这场胜利不仅意义重大，也为她获得参加将于2027年在德国魏森豪斯举行的下一届世界锦标赛资格提供了重要保障。

她写道：“能够取得胜利始终令人感到高兴，尤其是当这场胜利意味着我获得了参加2027年世界锦标赛的参赛资格。感谢这场精彩的比赛，我期待明年再次来到这里参赛。”

亚历山德拉·科斯坚纽克是国际象棋界享有盛誉的棋手，曾获得多项重要荣誉，包括两次俄罗斯全国冠军（2005年、2016年）、欧洲冠军（2004年）、瑞士女子冠军（2011年至2015年）以及瑞士男子冠军（2013年）。此外，她还曾夺得首届女子世界杯冠军（2021年），并两次获得菲舍尔随机国际象棋世界冠军（2006年、2008年）。

值得一提的是，比比萨拉·阿萨乌巴耶娃此前已三次获得国际象棋世界冠军称号，是哈萨克斯坦最具潜力和影响力的年轻棋手之一。此次战胜世界冠军，再次巩固了她在国际棋坛的重要地位。

【编译：木合塔尔·木拉提】