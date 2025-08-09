哈萨克斯坦钻石市场：挑战与前景

市场现状

尽管对珠宝首饰的需求相对稳定，但哈萨克斯坦的钻石市场尚未形成系统性的产业，原因多样。目前，国内既无本地矿山，也缺乏大型钻石切割生产商，宝石（包括钻石）首饰的本土产量也很小。

据马吉利斯（议会下院）议员埃图阿尔·阔什曼别托夫估计，国产珠宝首饰的年销售额占比不足5%。

Фото: из личного архива Айтуара Кошмамбетова

—几乎90%的市场属于灰色地带，充斥着假冒伪劣和走私商品。当然，精确计算非常困难，但专家们给出的数字大致如此。根据官方数据，2023年我国珠宝首饰的进口与生产市场总额超过1.1亿美元，其中国产产品仅占1%至5%。-他强调道。

实践中的专业人士也证实了这一现状。伊戈尔·格里亚兹诺夫是一位资深专家、GIA宝石协会成员，对市场状况了如指掌。

—我可以肯定地说，哈萨克斯坦目前还没有一个公认的、完整的钻石市场。我们既没有大型钻石生产商，也没有大量使用钻石的严肃珠宝公司。同时，也缺乏像迪拜或伊斯坦布尔那样能形成需求的旅游人流。因此，我们的市场非常特殊，更像是处于手工生产的水平。-格里亚兹诺夫说。

Фото: из личного архива Игоря Грязнова

钻石虽有，但非彼“钻石”

乍看之下，哈萨克斯坦似乎有潜力在全球钻石产业中占得一席之地。我国在阿克莫拉州泽伦德县拥有独特的库姆德阔勒矿床。

值得注意的是，这是世界上唯一一个不与岩浆相关的矿床。根据官方评估，其资源量约为24亿克拉，是俄罗斯钻石巨头阿尔罗萨已探明储量的三倍。然而，在这些令人印象深刻的数字背后，隐藏着关键的区别。

最主要的一点是，库姆德阔勒是工业钻石（工业金刚石）矿床，不适合用于珠宝行业。这些钻石颗粒很小（平均不到0.15毫米），可用于钻孔、切割和研磨，但不能用于制作戒指和耳环。此外，该矿床目前尚未被开发。

本世纪初曾有人尝试在此地启动工业钻石加工项目，但最终仅停留在纸面上。根据当地政府消息，曾有新投资者Qazaq Diamonds Ltd.计划在2022年底前建造一座价值110亿坚戈的工厂，但未能实现。

—由于违反了许可条款，工业和建设部已撤销该公司的许可。Qazaq Diamonds的代表曾两次提出上诉，但都败诉了。因此，该项目已被冻结，不会再实施。-泽伦德县政府表示。

最初的问题在于高昂的加工成本以及与更便宜的合成替代品的竞争。世界上超过99%的工业钻石为实验室产品。

—如果只比较储量，哈萨克斯坦确实更多。但从原材料质量来看，完全是另一个层面。我们没有像雅库特那样的金伯利岩管。如果没有宝石级钻石，就无法谈论任何系统的市场。-专家解释道。

哈萨克斯坦的钻石从何而来？

国内市场上的所有钻石均为进口，从钻石原石到成品切割钻石。去年官方未公布进口数量，但有前年的数据。根据对外贸易数据库 OEC.world 的统计，哈萨克斯坦在2023年钻石进口国中位列第65（共158个国家），进口额约为378万美元。主要供应国为俄罗斯（205万美元）、比利时（81.5万美元）、阿联酋（41.6万美元）、印度（40.1万美元）和美国（3.68万美元）。

—这些国家是全球钻石贸易和切割的主要中心。钻石市场高度集中。主要参与者包括迪拜、孟买、香港、伊斯坦布尔和纽约。离我们最近的供应商是俄罗斯，这是一个很大优势，因为我们同属一个关税区，物流更简便。-格里亚兹诺夫解释道。

在哈萨克斯坦国内，这些钻石大多流入小型珠宝作坊，随后进入普通消费者手中。

消费群体：经典与新趋势

哈萨克斯坦钻石市场的消费群体主要以男性为主，他们购买戒指和耳环用于订婚、婚礼或特殊场合。

此外，也有个人客户将珠宝作为礼物或留作纪念，用于周年庆、孩子出生或其他重要日子。但总体而言，市场需求并不大，仍属小众，且个人偏好日益凸显。

—在我们这里，戒指和耳环最受欢迎。但现在流行带着设计图纸来定制珠宝，让首饰更具个性。人们不再追求浮夸的闪耀，而更注重内涵、象征意义和简洁性。这个趋势大约在15年前就已出现，当时笨重的金项链和图章戒指已成为过去。现在，人们看重的是物品所蕴含的优雅与思想。大家对个性化设计的兴趣越来越浓，他们带着自己的想法和图片来，希望制作出独一无二的珠宝。这是个好现象，意味着市场正朝着有意识选择与个性化方向发展。-格里亚兹诺夫说。

消费者也开始更多地询问钻石的特性，但许多人仍然只关注克拉和价格。

Фото: из личного архива Игоря Грязнова

什么影响价格？

许多人误认为克拉越大价值越高，但这只是其中一项指标。

—有一种白净的钻石，但切割比例不好，就不够闪亮。而另一种颜色和净度中等，但切割完美的钻石，在任何角度都能闪耀夺目，它的价格反而会更高。你需要明白自己付钱买的是什么，最好在购买前进行咨询。-专家解释道。

经典评估标准为4C——克拉（Carat）、颜色（Color）、净度（Clarity）和切割（Cut）。但最终价格还受品牌、季节、流行趋势与钻石来源等市场因素影响。

—在我们这里，一枚镶钻戒指的平均价格在30万到300万坚戈之间。更高价的多为定制品。人们开始更了解钻石，会询问净度、颜色和切割，但很多人仍然只看价格和重量。-阿拉木图一家私人珠宝店老板阿伊詹·朱努索娃分享道。

钻石作为投资？

钻石既是饰品，也可以成为投资组合的一部分。它们传统上被视为通用资产，因为体积小、不易受通货膨胀影响，且可作为遗产传承。

然而，格里亚兹诺夫强调，这是一场“长期博弈”，需要对市场特有的细微之处有深入了解。

—钻石市场不是证券交易所。它非常稳定，但不适合短期投机。今天买入，一年后就能获利出售？这行不通。但是，如果你以合理价格购买了高质量钻石，它的价值会随着时间保持，甚至可能增值。-专家解释道。

影响钻石投资吸引力的关键在于其独特性、认证和符合国际标准的颜色、净度、切割与重量。缺乏这些参数，再漂亮的钻石对市场也可能毫无价值。

如今，稀有彩色宝石如蓝宝石、祖母绿与红宝石可能成为更稳定的投资对象，它们自然资源稀少，因此价格更易保持上涨。而钻石的储量相对较大，价格更依赖市场状况。收藏家与投资者在市场上都较少。

—收藏家追求的是独特样本，对他们而言，钻石的来源透明度、历史与证书非常重要。而在我们这里，这些条件都不具备。可以说，哈萨克斯坦的收藏市场是封闭的。除非我们能提供基础设施与保障，否则这个市场不会发展起来。-格里亚兹诺夫补充道。

Фото: из личного архива Игоря Грязнова

无鉴定，无信任

缺乏符合国际标准的强制性宝石学鉴定，仍然是哈萨克斯坦珠宝市场发展的严重障碍。

根据《哈萨克斯坦共和国贵金属和宝石流通领域国家管控法》，认证可在持有国家许可的实验室进行，但并不强制要求遵循GIA或HRD等国际标准。这意味着消费者并不总能获得关于钻石真假与特性的客观证明。

越来越多的合成钻石（实验室培育）进入市场。它们在外观上与天然钻石无异，若无专家鉴定，可能被误当作真品出售。

合成钻石：替代品还是威胁？

合成钻石给行业带来了严峻挑战。它们在视觉上与天然钻石完全相同，且价格更低，因此对消费者有较大吸引力，但这同时带来风险。

—现在很多人都只看价格，尤其是年轻人。当合成钻石与天然钻石之间的价格差距达到几十个百分点时，诱惑就出现了。但必须明白：合成钻石不是投资。它会贬值，当铺不会接受它，它也不会成为传家宝。-格里亚兹诺夫说。

他举例，在实践中有许多客户拿着自认稀有的传家宝前来鉴定，这些宝石在首饰盒中保存了几十年，被视为传家之宝，但鉴定结果常常显示它们只是立方氧化锆。合成钻石可以存在于市场上，前提是销售过程必须透明并明确标识。

—如果它们以“人造钻石”的名义诚实出售，那它们就有存在的权利。否则，这就是欺诈。问题在于，我们缺乏一个能甄别假货并保护消费者的体系。-宝石学家解释道。

因此，区分赝品与天然宝石非常重要。

如何辨别真伪

在钻石鉴定方面，不能仅凭肉眼或简单居家测试，尤其难以区分通过CVD或HPHT方法制造的实验室培育钻石。专家表示，经验丰富的珠宝商更容易辨认出立方氧化锆和莫桑石。

—如果没有实验室诊断，肉眼无法区分天然钻石和合成钻石。它们在视觉上是相同的。只有借助专业设备才能识别出人工培育的钻石。-格里亚兹诺夫说。

证书：保障而非形式

许多消费者不重视证书，但这是错误的。证书是证明钻石来源和特性的文件，在国际市场上，GIA、HRD与IGI证书为主要参考标准。

然而在哈萨克斯坦，珠宝店常常随商品附带由销售方自行颁发的证书，专家指出这存在明显利益冲突。国内缺乏监管市场上钻石真伪的独立政府机构。

是否存在黑市

与此同时，全球珠宝市场正朝向透明、认证与可持续消费的新模式发展。例如在乌兹别克斯坦，官方认定的珠宝制造商数量在近年增长了十倍。

—在哈萨克斯坦，基本上没有成熟的珠宝市场。我们只是接受了它不存在的现实，却不采取行动。尽管我们本可不仅满足国内需求，还可进军出口市场。哈萨克斯坦是全球前20大黄金和其他贵金属生产国之一，但我们没有发展加工业来创造附加值，而是在出售原材料后又回购成品。-议员阔什曼别托夫表示。

这位议员还强调，哈萨克斯坦对正规市场参与者的监管较好，但在打击“黑色”市场方面未见成效。

Фото: из личного архива Игоря Грязнова

需要改变什么？

哈萨克斯坦的珠宝业仍处于手工业水平，作坊分散、受众狭窄，缺乏系统支持。专家一致认为，要改变这一局面，需采取综合性举措。关键一步是建立独立的认证中心，能够按国际标准对宝石进行检测。

国内还缺乏专业人才。目前，哈萨克斯坦没有专门的教育机构培养宝石学家，市场主要依赖在海外自学或受训的热心人士，这导致能力差距，阻碍专业环境的形成。

税收政策也可能影响行业发展，使合法商品价格高于进口商品或灰色市场产品。最终，消费者会用钱包投票。

—如果条件不利，合法市场就无法发展。-制造商指出。

【编译：阿遥】