吉尔吉斯斯坦患者将在哈萨克斯坦获高质量医疗服务 两国卫生合作再上新台阶

哈萨克斯坦卫生部新闻处消息，在阿拉木图国家传染病科学中心，哈萨克斯坦卫生部长阿克玛拉尔·阿尔纳扎罗娃会见了正在哈进行工作访问的吉尔吉斯共和国部长会议副主席埃迪尔·拜萨洛夫。

阿尔纳扎罗娃部长指出，在两国元首亲自推动下，双边关系持续稳步加强，医疗卫生领域的合作尤为活跃且成果显著。

Фото: ДСМ

会谈中，双方就传染病与非传染病防控、联合开展教育项目、人才培养等广泛议题深入交换意见，并就药品联合采购、加快药品注册程序、GMP标准互认与专家交流达成一致特别强调了肿瘤医疗服务的发展方向。

部长向吉方介绍了哈萨克斯坦正在推进的医疗基础设施现代化以及高科技治疗手段的拓展。她表示：

“会谈取得重要成果。双方同意大幅提升吉尔吉斯斯坦患者在哈萨克斯坦接受儿童肿瘤血液病治疗的机会；在新落成的年可治疗800余名患者的质子治疗中心框架下开展合作；同时研究吉尔吉斯斯坦参与哈萨克斯坦儿童心脏外科和成人肿瘤国际医疗中心建设项目的可能性。双方一致认为，持久的伙伴关系不仅体现在文件上，更体现在两国医疗界相互支持、知识共享和专业联系的实际行动中。”

Фото: ДСМ

哈萨克斯坦卫生部强调，此次会晤将显著提升两国医疗服务质量、加强人才队伍建设，并让更多民众用得上最先进的治疗技术。

活动期间，哈方全面展示了本国医疗实践成果，并重点介绍了患者诊断与治疗领域的创新技术。

此前报道，阿尔纳扎罗娃部长曾在飞行途中为突发疾病的乘客提供急救，受到广泛好评。

【编译：木合塔尔·木拉提】