世卫组织：加沙数万伤者未来数年需要康复护理

康复护理需求持续增加

报告显示，自2023年10月以来加沙共有超过16.7万人受伤。在严重创伤中，除截肢外，还包括 2.2万余例四肢损伤、2000余例脊髓损伤、1300余例脑损伤以及 3300余例烧伤，这进一步增加了对专科手术和康复服务的需求。

报告还强调了面部和眼部受伤的普遍性，特别是在那些需要被转诊至加沙境外接受治疗的病人中，这些情况往往导致毁容、残疾与社会污名化，新的创伤与康复需求仍在增加。

世卫组织驻巴勒斯坦被占领土代表皮佩尔科恩指出，报告中还没有体现康复护理对慢性病患者、残疾患者的重要性。流离失所、营养不良、物资缺乏、疾病等因素意味着加沙实际的康复护理负担远超报告中的预估数据。心理健康和社会支持也必须与康复护理相结合。

康复护理系统濒临崩溃

与此同时，武装冲突摧毁了康复系统。目前，加沙的36家医院中仅14家仍在部分运作，相比冲突前，康复护理运作率不到三分之一，还有几家医院面临关闭。尽管急救人员和卫生合作伙伴付出了巨大努力，但尚无一家医院能够完全发挥功能。

康复护理人员也面临危机。在本轮冲突爆发前，加沙地区约有1300名物理治疗师和400名职业治疗师，但许多人已流离失所。截至2024年9月，至少有42人死亡。护理工作者正在经历极端的痛苦和压力，尽管截肢人数众多，但加沙只有8名专业人员来制造和安装假肢。

呼吁加强康复护理与停止袭击

世卫组织、紧急医疗小组和其他卫生伙伴仍坚守加沙，努力满足当地的紧急卫生需求。报告强调，要扩大康复等关键医疗服务，必须紧急保护医疗体系，确保燃料和物资不受阻碍进入加沙，取消对包括辅助设备在内的基本医疗用品的入境限制。

世卫组织再次呼吁立即停火，并指出加沙人民应该享有和平、健康和护理权，以及治愈创伤的机会。