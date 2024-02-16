卡塔尔投资者助力哈萨克斯坦农业 总投资额达5亿美元

农业部新闻处透露，卡塔尔投资者计划在哈萨克斯坦农产品深加工领域进行投资。卡塔尔Hassad食品公司、土耳其Tiryaki公司以及哈萨克斯坦的巴伊铁列克国有控股公司签署了一项价值2亿美元的协议，计划在阿克莫拉州兴建一座食品加工厂，主要从事粮食和豌豆的深加工。

此外，卡塔尔Dinara集团和Qatar National Enterprises签署了一项战略投资伙伴关系协议，涵盖农业、建筑业、基础设施、医疗保健和教育领域。双方计划成立一个农业领域直接投资联合基金，旨在促进哈萨克斯坦和中亚地区农业产业的发展。

根据协议，Dinara集团将扩大奶制品、肉制品和种植业生产，发展种畜基地，建设新的奶牛场，并计划兴建奶制品加工厂和奶酪厂，以供应中国和中东国家市场。预计总投资额将达3亿美元。

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫与卡塔尔方面进行了一系列会议，旨在吸引投资并发展农业领域的合作关系。

2024年，哈萨克斯坦计划将羊肉出口量翻一番。此外，两国农业部门负责人还商讨了通过伊朗向卡塔尔运输粮食的问题。

【编译：阿遥】