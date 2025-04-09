哈政府拨款400亿坚戈全力护航春耕和粮食出口

据介绍，这笔资金将用于完成一系列综合性任务，包括保障春季播种工作高质量开展、清空粮仓为接收2025年新粮做准备、增强哈萨克斯坦粮食在国际市场的竞争力，进一步开拓出口市场。

2024年，哈萨克斯坦粮食产量达到创纪录的2520万吨，得益于先进农业技术的应用和有利的气候条件。而国内市场的粮食年需求量约为1000万吨。

政府表示，通过对粮食运输成本提供补贴，将有效帮助农民及时将余粮出口至国际市场，同时也为新季作物腾出仓储空间。

官方数据显示，2024年9月至2025年4月期间，哈萨克斯坦粮食出口总量达到690万吨，较上一年度同期增长54%。其中，2025年1月出口量为78.04万吨，同比增长34.5%。

目前，哈萨克斯坦粮食的传统出口市场包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和阿富汗。与此同时，向伊朗和阿塞拜疆的出口量也呈现增长趋势。现阶段的主要粮食运输过境线路涵盖俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土库曼斯坦和中国等国家。

据此前报道，2025年，哈葵花籽油出口量超越传统上位居农业出口第二位的小麦面粉（1.07亿美元：7200万美元）。

【编译：阿遥】