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    16:21, 09 四月 2025 | GMT +5

    哈政府拨款400亿坚戈全力护航春耕和粮食出口

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，为落实国家元首的重要指示，哈萨克斯坦政府已决定从国家储备基金中拨付400亿坚戈，用于支持农业生产。相关决议由总理沃勒扎斯·别克帖诺夫签署。

    哈政府拨款400亿坚戈全力护航春耕和粮食出口
    Фото: Үкімет

    据介绍，这笔资金将用于完成一系列综合性任务，包括保障春季播种工作高质量开展、清空粮仓为接收2025年新粮做准备、增强哈萨克斯坦粮食在国际市场的竞争力，进一步开拓出口市场。

    2024年，哈萨克斯坦粮食产量达到创纪录的2520万吨，得益于先进农业技术的应用和有利的气候条件。而国内市场的粮食年需求量约为1000万吨。

    政府表示，通过对粮食运输成本提供补贴，将有效帮助农民及时将余粮出口至国际市场，同时也为新季作物腾出仓储空间。

    官方数据显示，2024年9月至2025年4月期间，哈萨克斯坦粮食出口总量达到690万吨，较上一年度同期增长54%。其中，2025年1月出口量为78.04万吨，同比增长34.5%。

    目前，哈萨克斯坦粮食的传统出口市场包括乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和阿富汗。与此同时，向伊朗和阿塞拜疆的出口量也呈现增长趋势。现阶段的主要粮食运输过境线路涵盖俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、土库曼斯坦和中国等国家。

    据此前报道，2025年，哈葵花籽油出口量超越传统上位居农业出口第二位的小麦面粉（1.07亿美元：7200万美元）。

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 农业 投资 政府 贸易 经济 过境运输 粮食 进出口
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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