金正恩结束6天的访俄行程返朝

据韩联社消息，朝鲜国务委员会委员长金正恩日前结束对俄罗斯的正式友好访问，于17日踏上回国之旅。

据朝中社报道，金正恩在访俄最后一站的符拉迪沃斯托克停留两天，进行军事、经济、科技、教育、文化领域参访活动。朝媒的报道较俄媒前一天有关欢送金正恩返朝的报道晚了一天。

报道称，金正恩对俄罗斯总统普京等俄方官员和人民在其访问期间无微不至的款待表示感谢，祝愿俄罗斯国家繁荣、人民幸福。此访进一步巩固了基于同志友谊和战斗团结的朝俄睦邻友好，为两国关系更上一层楼创造契机。

金正恩于10日从平壤启程赴俄，12日进入俄罗斯境内，13日同普京举行首脑会谈，此后视察了俄罗斯远东的军工厂和部队。按金正恩当天返朝计算，此行共耗时9天，在俄罗斯逗留6天，是其执政以来最长的外访。

韩国统一部18日表示，将密切注视朝鲜国务委员会委员长金正恩访问俄罗斯后朝俄两国合作动向。

统一部发言人具炳杉表示，国家安全保障会议（NSC）常委会和总统尹锡悦的外媒采访已经充分表明政府在此问题上的立场。

韩国外交部18日警告称，俄罗斯在朝鲜国务委员会委员长金正恩访俄期间向其赠送无人机很可能违反联合国安理会涉朝制裁。

外交部一名官员当天表示，对朝鲜提供无人机很可能违反“禁止与朝鲜进行武器交易”“禁止向朝鲜直接或间接出口所有工业机械类及运输工具”的联合国安理会对朝制裁决议。该人士强调，所有联合国成员国有义务严格执行安理会涉朝制裁决议，并称政府对公然违反安理会决议且严重威胁韩国国安的行为提出严正警告，将与美国等友邦加强合作，采取应对措施。