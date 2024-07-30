财政部拟对部分农产品征收出口税 农业部反对

消息称，拟对小麦、大麦、玉米、燕麦、小米、生米、荞麦、麸皮、油饼（粕）、棉花和其他商品征收出口税。

农业部表示，征收出口税可能会对行业状况和农业生产者的财务状况产生负面影响。该部正在与相关行业协会和工会讨论这一问题，之后将向财政部传达其立场。

据报道，7月26日，哈萨克斯坦政府决定将小麦进口禁令延长至今年年底。同时进一步收紧禁令，除过境小麦运输外，禁止通过所有运输方式进口小麦。此前，限制措施包括从4月起禁止通过公路、水路和铁路进口货物（家禽养殖和面粉加工企业进口除外）。

哈农业部指出，仅6个月，从俄罗斯进口的粮食超过了 110 万吨。非法进口小麦导致哈萨克斯坦市场上的小麦价格大幅下跌。 “灰色 ”进口量达到15-20万吨/年，每年给国家造成的损失估计达5亿美元。

2023年，哈萨克斯坦农民生产脱粒粮食1660万吨，其中小麦1211万吨。

2024年6月，美国农业部预测，哈萨克斯坦2023/2024农业年度小麦产量为1210万吨，小麦出口量为900万吨，进口量为250万吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】