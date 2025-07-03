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    17:41, 03 七月份 2025 | GMT +5

    政府设立“霍尔果斯—东大门”经济特区 打造交通物流与工业合作新引擎

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦政府7月1日通过的相关决议，“霍尔果斯—东大门”经济特区正式设立，其章程及主要发展目标一并获得批准。

    政府设立“霍尔果斯——东大门”经济特区 打造交通物流与工业合作新引擎
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    根据决议文件，该经济特区位于杰特苏州，总规划面积为5431.5公顷。其中，港口区（航空枢纽）占地840公顷，物流区占地483.4公顷，工业区占地230.4公顷。

    设立经济特区的核心目的是推动现代产业发展，吸引国内外投资，引入先进技术，打造高效的交通物流与工业集群，同时促进边境地区的深度合作。

    根据设定的发展目标，到2030年，经济特区内累计吸引投资额应达到5227亿坚戈，2035年则预计增长至7155亿坚戈。其中，来自国外的投资预计将在2030年达到102亿坚戈，2035年提升至155亿坚戈。

    入驻企业数量方面，预计2030年将有85家企业落户特区，到2035年增至95家。就业岗位数量预计在2030年达到2.05万个，到2035年增长至2.2万个。

    此外，特区内生产项目的本地化比例将稳步提升，2030年目标为75%，2035年达到85%。

    政府决议还明确规定了“霍尔果斯—东大门”经济特区内的法律、税收及海关监管等制度安排和实施条件。

    据此前报道，今年前五个月，哈萨克斯坦继续保持乌兹别克斯坦三大主要贸易伙伴之一的地位

    【编译：阿遥】

    标签:
    投资 政府 经济 霍尔果斯
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
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