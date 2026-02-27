政府会议审议通过《2030年前“哈萨克斯坦儿童”构想》 统筹推进教育体系改革

会议指出，教育既关乎个人发展，也关乎社会进步。阿依达·巴拉耶娃表示，新宪法草案进一步明确了教育的重要地位，将其确立为国家发展的核心价值之一。她介绍，根据国家元首指示，政府已通过覆盖至2030年的《哈萨克斯坦儿童》构想。该文件旨在统筹整合涉及儿童安全、优质教育、健康保障、家庭支持及社会保护等领域的国家政策措施，构建系统化支持体系，惠及全国每一名儿童。

会议还总结了教育领域取得的成果。哈萨克斯坦已跻身全球按人口比例计算学生人数最多的10个国家之一。同时，与会人员围绕当前面临的突出问题展开讨论。副总理要求切实提升学前和小学教育质量，对现行教材开展系统评估，确保内容符合儿童年龄特点，并持续提升教师专业能力。她强调，应把培养儿童批判性思维能力和实践运用能力作为重点任务。

会议还重点讨论了教师在人工智能领域的培养问题，提出在所有师范类高等院校设立人工智能相关院系，并加强教师再培训工作。此外，副总理指出，有必要对技术与职业教育体系进行全面改革，包括完善经费保障机制、系统研究劳动力市场需求，以及推广双元制教育模式。

在包容性教育方面，会议强调应为有特殊教育需求的儿童创造完善条件。为缓解师资短缺问题，提出设立相关专业院系，将包容性教育课程纳入必修内容，并制定系统化教师再培训方案。同时，副总理要求教育部尽快审查现行教材遴选机制，提高教材编写与评审质量。她还强调，要加强德育和意识形态工作，相关举措应以总统批准的国内政策基本原则和价值观为指导。

会上，教育部长朱勒德兹·苏莱曼诺娃作报告，介绍了上一年度工作成果，并就下一阶段重点任务和优先方向作出部署。

【编译：木合塔尔·木拉提】