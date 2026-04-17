政治评论家：哈萨克斯坦凭借斡旋经验与物流潜力跃升外交新高度

记者：安塔利亚外交论坛今年已是第五届。您认为，这一平台与其他国际会议相比有何独特之处？

阿里拜耶夫：要回答这个问题，首先需要看其他会议的定位。例如，慕尼黑安全会议更偏向于围绕国防议题展开的“硬核”讨论平台；而达沃斯论坛则更像是由全球精英构成的封闭俱乐部，普通公众难以参与。相比之下，安塔利亚外交论坛更接近一场开放的“外交露天峰会”。

我认为，该论坛最突出的特点在于其包容性。在这一平台上，“全球南方”国家和中亚国家能够与大国平等发声。

此外，论坛采取较为灵活的“非正式会谈”模式。这种不拘礼仪的交流方式，在某些情况下甚至比正式峰会更为高效。在欧安组织或联合国等机构运转相对缓慢的背景下，安塔利亚逐渐成为一个强调效率的“即时外交”平台，也在一定程度上回应了当下国际关系中的信任赤字问题。

记者：您认为该论坛是否有助于巩固哈萨克斯坦作为地区调解者的地位？

阿里拜耶夫：这一点毋庸置疑。哈萨克斯坦早已树立起“诚实中间人”的形象。在当今国际环境中，能够被各方普遍信任的国家并不多，而哈萨克斯坦正是其中之一。无论是在推动叙利亚问题谈判中的作用，还是在乌克兰危机中的相对平衡立场，都说明了这一点。这些因素使其在安塔利亚论坛中具备不可替代的地位。

在我看来，哈萨克斯坦参与该论坛，并非为了向他国输出经验，而是为全球提供一个对话空间。这种“和平推动者”的角色，本身就是国家软实力的重要体现。国际社会愿意倾听哈萨克斯坦的声音，也正是因为其长期坚持理性与国际法原则。

记者：为何近年来论坛议题多集中于全球危机、气候变化和安全问题？这是全球趋势，还是个别国家的需求？

阿里拜耶夫：将这些议题作为核心，是现实推动下的选择。近年来接连出现的全球性危机，已经打破了既有秩序，各国不得不重新审视供应链和安全架构。今年“规划未来，应对不确定性”的主题，本质上反映了世界对当前不稳定状态的共识。

对哈萨克斯坦而言，气候问题同样具有现实意义。这不仅涉及全球变暖，还关系到水资源、粮食安全等更为具体的问题，甚至与边界和主权议题相互交织。在旧规则逐渐失效、新规则尚未形成的背景下，安塔利亚论坛为各方提供了一个共同探讨解决路径的平台。

记者：今年议题覆盖面广，原因何在？对哈萨克斯坦来说，最关键的问题是什么？

阿里拜耶夫：议题的扩大，本身反映了全球挑战的叠加。当前世界正面临多重风险的交织，这决定了讨论不可能局限于单一领域。

对哈萨克斯坦而言，最敏感的议题是“交通与能源独立”。作为内陆国家，“中间走廊”（跨里海国际运输路线）的发展具有战略意义，关系到商品能否顺畅进入欧洲和亚洲市场。我认为，欧亚物流格局正在重塑，而安塔利亚正是这一进程中的重要讨论平台，哈萨克斯坦也应在其中发挥更积极作用。

记者：通过参加本届论坛，哈萨克斯坦可以期待取得哪些具体成果？

阿里拜耶夫：需要承认，外交从来不是立竿见影的过程。它被称为“可能性的艺术”，因此期待在短时间内通过签署文件改变局势并不现实。在当前环境下，很多成果更具阶段性和不确定性。

因此，论坛的主要成果更多体现在加深相互理解、明确各方立场上。但这并不意味着没有实际收获。哈萨克斯坦有望在技术和物流领域拓展新的投资联系，更重要的是，一些新的谈判进程可能在此启动。由于参与方广泛、交流密集，两天时间内往往可以完成原本需要数月协调的多轮会晤。这些都将进一步巩固哈萨克斯坦作为可靠合作伙伴的形象。

【编译：阿遥】