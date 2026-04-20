哈萨克斯坦政府将9月3日定为“塔兹犬与托别特犬日”

该政府令将自2026年4月28日起正式生效。据了解，设立这一纪念日的倡议由生态部门于去年提出。

此举旨在弘扬民族传统价值，同时加强对本土优良犬种的保护与传承。

塔兹犬（哈萨克猎犬）与托别特犬（哈萨克牧羊犬）被视为哈萨克民族的重要文化象征之一，亦被列入“哈萨克七宝”。塔兹犬以速度见长，被认为是世界上奔跑最快的犬种之一，体态修长优雅，动作轻盈而富有力量。在哈萨克文化语境中，它不仅是出色的猎犬，也是游牧文明的重要组成部分，象征着纯洁与高贵。托别特犬则以守护能力著称，长期承担看护牲畜与家园的职责，被视为忠诚可靠的“守护者”。这些犬种的历史可追溯至数千年前——考古学家在哈萨克斯坦境内的岩画中发现了与塔兹犬高度相似的形象，其中部分图案可追溯至公元前1200年至1000年。

不过，自20世纪以来，在经济、社会及历史因素的综合影响下，这些珍稀犬种的数量一度明显减少。为保护其纯正血统，哈萨克斯坦政府于2023年1月通过相关法律，明确了塔兹犬和托别特犬的法律地位及保护机制。同时，还制定了专门的繁育与基因保护措施，以防止品种退化或与外来犬种杂交。

值得一提的是，2024年，世界犬业联盟已正式将哈萨克塔兹犬列入初步认可的独立犬种名单。

【编译：阿遥】