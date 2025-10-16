政府采取一揽子措施保障经济稳定和社会民生

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开政府会议，会议有政府成员及其他国家机关和组织负责人参加，重点研究落实国家元首关于完善经济改革实施进程、确保改革成果惠及民众的相关任务。

根据会议决定，政府将推出一揽子维护经济稳定措施：

一、对燃油价格实行临时冻结

自10月16日起，政府对AI-92汽油和柴油价格进一步上涨实施暂时性禁止，直至通胀水平稳定为止。总理责成能源部会同竞争保护和发展署及地方行政机构加强监管，确保国内燃油市场供应充足、价格平稳。

二、暂停上调公用事业资费

从10月16日起，所有消费群体的公共服务收费将暂停上涨，直至2026年第一季度结束。政府将通过优化自然垄断企业的运营成本来抑制资费增长，同时要求在住房和公共服务系统内的维修工程按计划完成。对于低收入和弱势群体，住房补助机制仍将继续执行。

为防止社会重要食品价格上涨，政府将通过将稳定基金对本国农产品生产者的资金支持翻倍，增加市场供应，从而降低社会重要商品价格。同时，地方政府将加强对流通环节的监督，打击无理中介行为和过度加价。

三、支持中小企业、优化税收环境

为减轻新《税法典》对中小企业的不利影响，政府决定取消部分对简化申报制特别税收制度的过度限制，仅保留现行法律中列出的44类禁止活动。

此外，自2026年1月1日起，税务管理将以“清零起步”的方式开展，对微型、小型企业采取以下措施：

取消税务检查；

取消电子监控；

取消向法院提起交易无效诉讼；

取消登记或重新登记无效诉讼。

若纳税人于2026年4月1日前偿还主要税款，相关罚金与滞纳金将予以免除。超过增值税登记门槛的纳税人将不被追究行政责任。政府还将组织专项行动，允许纳税人以简化程序注销税务与司法注册，无需进行电子审查或税务检查。此举旨在分阶段推进新《税法典》的实施，进一步简化纳税流程。

四、扩大住房信贷、提升民众购房可及性

鉴于部分商业银行因基准利率上调而缩减房贷项目，政府决定支持住房储蓄体系，将优惠住房贷款规模扩大一倍，总额提升至5000亿坚戈，以保障居民购房需求。

该措施将通过现行的“纳乌鲁兹”（Nauryz）和“纳乌鲁兹–雇员”（Nauryz–Zhymysker）项目落实。同时，备受欢迎的“军人住房”计划（Әскери баспана）将恢复实施，每年将有不少于7000户军人家庭能够通过该计划在二级市场购房。政府还将与房地产开发商签订回购合同（offtake-contract），开发商须承诺三年内不提高房价。

五、继续推动汽车及中小企业融资

国内汽车制造商与商业银行将继续实施民众购车融资计划，并引入个人购车租赁机制，以拓宽居民购车渠道。与此同时，政府指示“巴伊铁列克”国有控股公司尽快提出进一步支持中小企业的具体措施。

总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在会议上强调，政府当前推行的各项改革，旨在巩固哈萨克斯坦经济的长期可持续增长基础，确立市场经济的核心原则。政府将始终贯彻国家元首关于“提升每一位公民福祉”的指示，把人民生活水平的提高视为衡量经济发展的主要标准。

【编译：小穆】