金正恩称将无限强化核武力完成战争准备

朝鲜人民军第4次营长、营政治指导员大会于14至15日在平壤举行，金正恩15日下午出席大会并发表讲话时做出如上表述。金正恩表示，核武力强化路线早就成为我们不可逆转的政策。在目前形势下，完成战争准备是刻不容缓的任务。

金正恩批评称，韩美日军事合作是威胁和平与稳定的重大因素，美国主导的军事同盟的覆盖范围扩大到欧洲和亚太地区等。发生情况时，美国及其追随势力的军队打着北约等军事同盟的牌子出现在半岛地区也不足为奇。这是金正恩在美国大选结束后首次谴责美方。

金正恩谴责美方持续对乌克兰和以色列提供军事援助，导致战争持续，更多的国家卷入其中，国际紧张局势加剧。金正恩主张，应该将美国和西方国家以乌克兰为突击队展开的与俄罗斯的战争视为一场增加实战经验、扩大军事介入范围的战争。但他并未提及朝军援俄参战一事。

这是该会时隔十年再次举行。朝鲜前最高领导人金日成和金正日分别出席1953年第一次大会和2006年第二次大会。