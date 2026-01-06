哈政府将重审私立教育和医疗机构财政拨款机制

根据国家元首托卡耶夫在接受《突厥斯坦报》专访时作出的相关指示，6日，别克帖诺夫主持召开专题会议，研究私立教育和医疗机构国家财政拨款制度的改革方案。

会上，政府首脑责成教育部、卫生部和财政部采取有力措施，切实解决现行“人均拨款制度”中存在的资源配置失衡问题。

会议指出，国家致力于提供高质量、可及性的公共服务，只有在公立资源不足的情况下，才通过生均拨款机制支持学生在私立机构就读。然而在实际执行过程中，仍存在违规套取资金的现象。一些机构为获取更多补贴，人为虚报教师和学生人数，不仅影响教学质量，也降低了国家财政资金使用效率。

别克帖诺夫特别提及私立学校学费居高不下的问题，强调国家预算不应被用于资助所谓的“精英”学校。这类学校所收取的学费已足以覆盖其教学成本和运营支出。

财政部部长马迪·塔克耶夫表示，为整治相关乱象，私立学校拨款流程将全面实现数字化管理，从合同签署到资金最终拨付的各个环节都将纳入监管体系。

下一阶段，数字化监控机制将覆盖全国6887所公立学校，并逐步推广至幼儿园和高等教育机构，以确保教育经费投入全周期的透明化。

此外，会议还讨论了重新审视私立教育机构办学许可和准入标准的问题。

在医疗领域，为规范私立医疗机构提供的服务，政府工作小组将结合民众投诉情况，对“社会医疗保险基金”资产使用状况开展深入审计。根据审计结果，政府将进一步采取措施，提高该基金的使用效率。

【编译：阿遥】