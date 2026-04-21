哈政府推进包容性政策落实 聚焦残障群体全方位支持

别克帖诺夫在会上指出，托卡耶夫总统始终高度重视社会民生问题。在新宪法框架下，发展人力资本、保障残疾人权益、提供平等机会以及建设无障碍环境，已被明确列为国家战略优先方向。别克帖诺夫强调，政府的核心任务之一是为残障人士提供全方位支持。

他表示，根据国家元首的指示，政府已批准通过《2030年前包容性政策纲要》。

会上，劳动和社会保障部、卫生部、教育部、交通部、工业和建设部等相关部门负责人，以及萨姆鲁克-卡泽纳国家基金和Qamqor plus残障人士团体代表，分别汇报了当前工作进展。

为落实国家元首关于完善特殊社会服务体系的要求，哈萨克斯坦正全面推进相关基础设施建设，致力于为特殊需求群体营造无障碍环境。劳动和社会保障部部长阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫就有关设施建设成果及下一步规划作了详细介绍。

数据显示，目前全国约有75.2万名特殊需求人士，其中劳动年龄人口占56%，退休年龄人口占29%，儿童占15%。为支持该群体，今年国家预算及社会保险基金共拨款1.1万亿坚戈，其中大部分资金将用于保障社会服务门户登记的1017家康复技术设备供应商、785家手语服务机构及132家疗养机构的服务供给。

—目前，全国已有33个配备高科技设备的成人及儿童康复中心投入运营。过去两年间，塞梅、塔拉兹、肯套和乌拉尔新建了4个中心。今年5月，阿特劳还将新增1个中心，另有7个中心正在推进设计与建设。针对患有精神障碍的儿童，我们给予了特别关注，目前已有15个专门服务自闭症谱系障碍儿童的中心投入使用，可提供1825个床位，-叶尔塔耶夫指出。

在会议上，叶尔塔耶夫还强调，通过发展包容性就业、引入主动支持模式，将有效拓展特殊需求人士的就业空间。

据介绍，去年在41.37万名劳动年龄段的特殊需求人士中，已有11.08万人实现就业，超过2.5万人获得就业促进支持，其中8100人通过配额制度成功就业。乌勒套州和卡拉干达州在该领域表现尤为突出。为此，劳动保障部还评选出“十大社会责任感雇主”，作为推动包容性就业的示范。

—劳动保障部将在今年上半年结束前，制定针对就业配额执行情况的数字化统计机制。同时，我们将引入数字化就业服务平台，实现从求职到入职的全流程跟踪与支持。从今年起，计划通过配额制度安置就业的残疾人数提升至约1.7万人，为2025年的两倍，-叶尔塔耶夫总结道。

【编译：阿遥】