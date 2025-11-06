政府总理视察西哈州油气田 强调通过技术创新确保生产稳定增长

在博热勒县，别克帖诺夫考察了卡拉恰甘纳克和奇纳列夫油气凝析气田，重点了解生产设施的现代化改造进展、本地化采购比例提升以及行业人才培养等问题。

在卡拉恰甘纳克加工综合体，别克帖诺夫详细了解了油气凝析油的稳定、净化和加工流程。该综合体是卡拉恰甘纳克油气凝析气田的核心部分，这一气田是世界上最大的气田之一，剩余可采储量达2.79亿吨石油和7,850亿立方米天然气。

去年，卡拉恰甘纳克气田的产量为1,220万吨，2025年的计划产量为1,240万吨。目前，该气田扩建项目一期工程已启动，旨在提高天然气回注效率，确保生产流程稳定。项目实施后，国内市场获得了75亿立方米天然气供应，占全国总供应量的约26%。

别克帖诺夫指出，油气行业依然是推动国家工业增长的重要引擎。哈萨克斯坦每年生产石油超过8,500万吨，天然气约550亿立方米。正是得益于现代技术的应用和大型油田的持续开发，国家才能保持稳定而高效的能源产出。

在拜铁列克县，总理视察了“扎伊赫石油”有限责任公司的商品气加工能力。奇纳列夫气田区域内建有多处现代化设施，包括铁路原油装载站、天然气管道及职工生活营地等基础设施。该天然气加工厂年产能达42亿立方米，目前企业正在研究进一步提升负荷和产能的方案。

