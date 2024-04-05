政府总理视察阿克托别州灾区 重点关注防汛救灾措施落实情况

别克贴诺夫对部分水库进行空中视察，并主持召开全国防汛抗洪措施协调与汛期应对指挥部现场会议。

政府首脑视察了当地受洪水影响的房屋状况，并就房屋修复和提供额外支持措施回答了居民提问。根据州政府指定的一份名单，所有被归类为受灾群众的人员按揭贷款将自动延期3个月。此外，逾期还款不会产生滞纳金。

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据了解，阿克托别州洪水风险还未消除。目前大部分河流处于洪水峰值。全州境内共有772户房屋被淹。5个县（科布达、穆哈勒扎尔、铁米尔、阿伊铁克毕、沃伊勒）和阿克托别市已宣自然灾害性紧急状态。共动员3140名救援人员和664台技术设备投入防汛抗洪工作。共有8978人被疏散。

别克贴诺夫亲自前往玛哈德詹水坝检查汛情。此前，由于融雪洪水导致水坝决口。该水库自1985年投入使用，由“Tulpar”私营企业负责运营。

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根据天气预报，4月5日至11日，阿克托别州全境气温将骤升，但不会出现明显降水过程。因此，在防汛抗洪期间，不仅要重点关注受洪水影响县乡救灾工作的进展，还要推进未处于二次溢水风险区域乡村的生产生活恢复。

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截至目前，全州26个居民点的电力供应已恢复。当地电力系统公司的所有部门都加班加点地工作。9条国道、3条州道和9条县道因洪水实行了交通管制，目前已解除。该州的水灾损失核算委员会正在开展工作，三天内收到了1623份财产损失补偿申请。

根据相关规定，受灾群众可在30天内向当地政府提交补偿申请。此外，阿克托别州受洪水影响的困难群众可以向政府申请一次性救济金。

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别克贴诺夫还参观了州政府应急管理中心。该中心工作人员通过109呼叫热线与公众保持沟通。自防汛抗洪工作启动以来，109呼叫热线已接到超过1.5万个电话，已注册登记了12,293份申请。应急管理中心正在加班加点地开展工作，协助紧急情况部门和防汛抗洪指挥部，为受灾群众提供全方位的服务。

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别克贴诺夫指示，在险情完全解除之后，对公有和私有水利设施进行全面盘查。目前，阿克托别州共有206座水利设施。

【编译：阿遥】