政府总理考察阿克莫拉州工业区项目推进情况

在科克舍套市，总理听取了Kokshe Industry工业区发展情况介绍。该工业区重点推进农产品加工、轻工业、机械制造和建筑材料生产等项目。

考察期间，别克帖诺夫实地参观了工业区内正在建设和投产的多个生产项目，包括“MM Brick”有限责任公司砖厂、“Sodruzhestvo Kazakhstan”有限责任公司油料作物加工综合体，以及“Kedentransservice”股份公司建设的哈中“陆港”（物流枢纽）项目等。

Фото: Правительство РК

科克舍套市市长阿努阿尔·库姆佩克耶夫介绍说，该工业区总面积约600公顷。目前正在实施总投资227亿坚戈的多个项目，计划于2026—2027年陆续投产，可创造670个就业岗位。到2030年，工业区预计将吸引近40个投资项目，总投资额超过5200亿坚戈。

库姆佩克耶夫指出，工业区正逐步成为吸引投资和启动新型制造项目的重要平台，同时还需要提前完善工程和交通基础设施，为企业发展提供保障。

Фото: Правительство РК

在“哈萨克斯坦农业创新公司”有限责任公司生产基地，总理参观了企业农业及市政机械制造生产线。公司总经理奥列格·巴雷宾介绍了企业的运营情况和发展规划。数据显示，2025年企业生产各类机械设备超过4000台，总产值达到650亿坚戈。

目前，该企业第四阶段扩建项目已经实施完成。项目投资超过30亿坚戈，使企业年生产能力提升至5000台设备，并将进一步增加就业岗位、提高生产效率，同时加强与本土供应商的合作。

Фото: Правительство РК

此外，工业区还计划实施新的扩建项目，将农业、特种及市政机械设备的年生产能力扩大至6000台，总投资额预计达到100亿坚戈。目前企业员工人数约400人。

别克帖诺夫在考察中强调，要加快推进工业项目落地实施，并不断提高机械制造领域的本地化水平。他要求工业和建设部、农业部以及阿克莫拉州政府支持“哈萨克斯坦农业创新公司”扩大生产规模，确保基础设施建设按时推进，同时为Kokshe Industry工业区入驻企业创造更加便利的投资环境。

【编译：木合塔尔· 木拉提】